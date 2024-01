Kondičný tréner Vlhovej: Ani automobilový pretekár nejde na okruh bez testovania

„Bol to skutočne veľmi zaujímavý víkend, počas ktorého sme boli plní emócií. A to nielen z pohľadu výsledku, ale tiež toho, že to boli mimoriadne náročné preteky. Petra v nich predviedla naozaj parádny výkon," uviedol pre Sport Management Company kondičný tréner Marco Porta.

Druhý domov

Mimoriadne náročné bolo najmä druhé kolo. Trať sa postupne rozbíjala a lyžiarky naberali časovú stratu. Vlhová priznala, že musela ísť viac takticky.

„Počas druhého slalomového kola nebolo jednoduché prejsť celú trať a prísť do cieľa. Ona to však zvládla a my sme boli veľmi šťastní, keď sme ju videli na najvyššom stupienku. Obzvlášť preto, že do Slovinska ju prišlo podporiť naozaj veľa fantastických slovenských fanúšikov,“ usmial sa taliansky odborník.