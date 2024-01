Vlhová bude mať v Kranjskej Gore problémy s rozcvičkou. Pini: Z postele rovno na štart

Vedia, ako pripraviť trať. Predpoveď počasia nie je najlepšia a ak začne pršať, bude to výzva,“ prezradil tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.

„Bude to z tohto pohľadu zrejme podobné ako v Lienzi. Také tragické, aby preteky zrušili, to však asi nebude. V Slovinsku majú veľa skúseností.

Švajčiarsky tréner nebol s vystúpením svojej zverenkyne na pretekoch v Lienzi spokojný.

„Neodchádzali sme odtiaľ šťastní. Prvý deň sme mali problémy so snehom, neboli sme schopní predviesť naše maximum.

Hoci, v druhom kole to už vyšlo a bolo to podobné ako v Mont-Tremblant. V nedeľu to, žiaľ, nešlo vôbec podľa predstáv a Petra nebola schopná predviesť svoj najlepší výkon.“