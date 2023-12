ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom v Lienzi (2. kolo, LIVE)

Poradie po 1. kole:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 52,81

2. Paula Moltzanová (USA) +1,14

3. Anna Swenn-Larssonová (SWE) +1,32

4. Michelle Gisinová (SUI) +1,39

5. Lena Dürrová (GER) +1,66

6. Katharina Liensbergerová (AUT) +2,20

7. Sara Hectorová (SWE) +2,21

8. Katharina Truppeová (AUT) +2,35

9. Nicole Goodová (SUI) +2,38

10. Petra Vlhová (SVK) +2,41

11. Mélanie Meillardová (SUI) +2,46

12. Andreja Slokarová (SLO) +2,48

13. Franziska Gritschová (AUT) +2,52

14. Lara Della Meaová (ITA) +2,74

15. Ali Nullmeyerová (CAN) +2,75

16. Katharina Huberová (AUT) +2,79

17. Kristin Lysdahlová (NOR) +2,97

18. Camille Rastová (SUI) +3,09

19. Marie Lamureová (FRA) +3,29

20. Neja Dvorniková (SLO) +3,30

21. Chiara Pogneauxová (FRA) +3,36

22. Katharina Gallhuberová (AUT) +3,39

23. Ana Buciková (SLO) +3,44

24. Amelia Smartová (CAN) +3,46

25. Bianca Bakkeová-Westhoffová (NOR) +3,47

26. Marta Rossettiová (ITA) +3,55

27. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +3,63

28. Cornelia Öhlundová (SWE) +3,69

29. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +3,85

30. Caitlin McFarlaneová (FRA) +3,89