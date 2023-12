Pini: Trať postavím tak, aby sa v nej Petra cítila dobre a dostal som z nej to najlepšie

Dva týždne mi pomohli na to, aby som sa dala trošku dokopy. Počas tréningu sme nabrali nejaké kilometre do konca decembra a začiatku januára. Potom už nebude toľko času na tréning. Som spokojná a cítim sa dobre. Už je to iba o tom, ako mi vyjdú preteky,“ prezradila dvadsaťosemročná lyžiarka.

Bolo naozaj dôležité, že sme sa opäť vrátili do tréningovej rutiny. Podmienky sme využili na maximum a teraz sme pripravení dostať sa späť do súťažnej horúčky a ísť preteky po pretekoch,“ povedal Pini.

„Našim cieľom je čo najlepšie odštartovať ďalšiu časť sezóny a nabrať správny smer do Rakúska, Slovinska a na domáce preteky. Najdôležitejšie je, aby Petra bola zdravá, mala dobrú výživu a regeneráciu. Je obdobie chrípok. Aj my v tíme musíme byť disciplinovaní. Petra má však množstvo skúseností. Chceme si do pretekov udržať energiu a mentálnu silu,“ reagoval tréner.

„Samozrejme, že v to verím. A pracujeme presne na tom, aby sa nám to podarilo. Pre nás je dôležité, ako dosiahneme želané výsledky. V Levi nastavila Petra latku naozaj vysoko a my sa teraz k tomu rozhodne chceme opäť priblížiť, aj keď vieme, že to nebude jednoduché.“

Trať na mieru

V nočnom slalome vo francúzskom stredisku Courchevel postavia trať prvého kola Vlhovej tréner. Naposledy sa tak stalo v prvom kole obrovského slalomu v Mont-Tremblante. Slovenská lyžiarka ho dokázala vyhrať. Na jej výkon nadviazali iba Mikaela Shiffrinová a Lara Gutová Behramiová.

„Bude to ťažší slalom, pretože tam dokážem ukázať, čo vo mne je. Každý tréner chce postaviť to najlepšie pre svojho pretekára. Budeme sa snažiť, aby to vyšlo čo najlepšie,“ reagovala rodáčka z Liptovského Mikuláša.