Podobnosť s Flachau - večerné preteky s Piniho stavbou trate. Ako sa cíti Vlhová pred slalomom?

„Dva týždne je dlhší čas ako obvykle. Týždeň som bola doma a oddychovala som. Potom som sa presunula do Talianska. Absolvovala som päť dní kvalitného tréningu v skvelých podmienkach. Mali sme v tomto smere šťastie.

Dva týždne mi pomohli na to, aby som sa dala trošku dokopy. Počas tréningu sme nabrali nejaké kilometre do konca decembra a začiatku januára. Potom už nebude toľko času na tréning. Som spokojná a cítim sa dobre. Už je to iba o tom, ako mi vyjdú preteky,“ prezradila dvadsaťosemročná lyžiarka na tlačovej konferencii. VIDEO: Tréning Petry Vlhovej

Deň sa ťahá Slovenka trénovala v stredisku Oasi Zegna, približne hodinu cesty autom z Milána. Dva dni sa venovala obrovskému slalomu a tri dni slalomu. Vo Francúzsku ju čakajú večerné preteky so štartom o 17:45. Druhé kolo je na programe o 20:45. Ako sa Vlhová pripravuje na neskorší štart?

„Ak večerné preteky nie sú často, tak sa dá na to pripraviť. Deň je dlhý. Posledné dni sa snažím posúvať režim. Chodím neskôr spať a všetko posúvam. Ak by to bolo takto každé preteky, tak by som povedala, že nie. Takto mám pocit, že je to niečo iné. Pripravujem sa teda na to inak. Dá sa na to zvyknúť. Nerúcam sa z toho. Štart je až 17:45. Posnažím sa čo najdlhšie spať, ale celý deň sa potom ťahá. Ak sú preteky ráno, tak vstanem o šiestej a idem v režime. Teraz sa všetko posúva a budem čakať,“ pokračovala.

Podobnosť s Flachau Naposledy večerné preteky absolvovala slovenská reprezentantka vo Flachau, keď zaznamenala prvé víťazstvo vo vlaňajšej sezóne. „Keď som vyhrala večerné preteky, podmienky mi sadli. Je pravda, že mi to vychádza. Verím, že sa dobre vyspím, budem sa dobre cítiť a podám dve dobre jazdy.“ Rovnako ako v rakúskom stredisku aj v Courcheveli stavia trať prvého kola jej tréner Mauro Pini.

„Bude to ťažší slalom, pretože tam dokážem ukázať. čo vo mne je. Každý tréner chce postaviť to najlepšie pre svojho pretekára. Budeme sa snažiť, aby to vyšlo čo najlepšie.“ Podobnú situáciu zažila Slovenka aj v Mont-Tremblante, keď Pini režíroval stavbu 1. kola obrovského slalomu. Vtedy po prvej jazde súperkám odskočila. Na jej výkon nadviazali iba Mikaela Shiffrinová a Lara Gutová Behramiová.

S náročnými podmienkami si neporadilo niekoľko najlepších lyžiarok. Mnoho z nich v cieli zalamovalo rukami a krútilo hlavami. V kritickom úseku vypadli Alice Robinsonová, Maryna Gasienicová-Danielová alebo Julia Scheibová. „Existuje veľká diskusia, či nastaviť trať ťažšiu alebo ľahšiu. Každý tréner sa však vždy snaží postaviť trať, aby z toho čo najviac vyťažila jeho pretekárka. Samozrejme, v rámci pravidiel, ktoré sú jasne dané. Takže aj ja to postavím tak, aby sa Petra cítila na trati dobre a aby som z nej dostal čo najlepšie,“ doplnil Mauro Pini.

Ešte tu nevyhrala SP Vlhová sa na zjazdovke predstavila prvýkrát v roku 2012. Vo veku sedemnásť rokov vyhrala slalomové preteky Európskeho pohára. Od roku 2017 sa v Courcheveli predstavila jedenásťkrát. „Ide sa na zjazdovke, kde v minulosti boli preteky obrovského slalomu. Viem, že ju trochu upravovali. Vždy bola odklonená a neviem, aká bude teraz. Ešte mám pred sebou voľné jazdy. Ešte som na nej nešla. Raz som tu štartovala v Európskom pohári. Je to však úplne jedno, pretože veľakrát sa stalo, že sme na zjazdovke nikdy nešli. Aj v Kanade to bolo podobné a dopadlo to dobre. Myslím, že to bude v poriadku,“ povedala s úsmevom. V Courcheveli nikdy doteraz preteky SP nevyhrala. Dva razy bola druhá. Najskôr v paralelnom slalome v roku 2017, keď vo finále nestačila na Mikaelu Shiffrinovú. O rok neskôr sa rovnaké poradie zopakovalo aj v klasickom slalome. Pred troma rokmi skončila v obrovskom slalome tretia.

Najviac sa teší na koláč Deň po pretekoch sa presunie Vlhová do Talianska, kde v kruhu najbližších oslávi vianočné sviatky. „V tomto smere to bude taká klasika. Do Talianska sa vrátime 22. decembra, budú nasledovať dva dni voľna a potom sa už budeme pripravovať na Lienz. Priznám sa, že posledné roky už ani príliš nevnímam, keď sú Vianoce.