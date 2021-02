Zuby boli nakrivo, utekala som k zubárovi, opisuje poranenie Vlhová

„Trénovalo sa mi dobre, aj keď to bolo dosť náročné. Včera trať poliali vodou. Bol to boj. Ale teším sa, že som si mohla vyskúšať kopec a trochu si potrénovať,“ vravela Vlhová v rozhovore pre organizačný výbor Svetového pohára v Jasnej.

„Bolelo to, ale neobmedzovalo ma to. Mala som dva dni na tréning a chcela som ich čo najviac využiť,“ vysvetľovala.

„Zuby som mala trochu v inej pozícii, ale našťastie sú celé. Mám teraz chránič na zuby. Chvalabohu to dopadlo takto, mohlo sa to skončiť aj horšie,“ vravela.

„Spadla som na vnútornú lyžu. To bolo ešte v pohode, ale šúchala som sa do ďalšej brány. Vystrela som ruky pred seba, a nimi som následne narazila do tváre a do zubov. Bolo tam trochu krvi, ale všetko je v poriadku,“ opisovala, ako sa zranila. Musela ísť aj k zubárovi.

Na Jasnú sa teší

Hviezdy alpského lyžovania sa predstavia v Jasnej 6. a 7. marca. V sobotu je na programe obrovský slalom, v nedeľu slalom. Pre Vlhovú to bude špeciálne.

„Teším sa na to, pretože doma je doma. Ale teraz to ešte neriešim, lebo ma čakajú náročné zjazdy a super-G v Taliansku a momentálne som hlavou tam. Budem sa na to tešiť, aj keď ma mrzí, že to bude bez divákov. Myslím si, že teraz by prišlo ešte viac ľudí ako pred pár rokmi,“ reagovala.