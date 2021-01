Vlhová bola naposledy testovací pilot. Ako si lyžiarky vyberajú čísla?

Do veľkej miery naň doplatila, keď sa nezmestila do bránky, ktorá bola za horizontom. Nevidela ju. Dodržala líniu, ktorú jej naordinoval tréner Livio Magoni. Bola však nesprávna.

BRATISLAVA. To, čo je v technických disciplínach ako slalom či obrovský slalom výhoda, v rýchlostných disciplínach (super-G a zjazd) býva výrazný hendikep.

V zjazde a super-G si najlepších desať pretekárok vyberá nepárne čísla od 1 do 19. Prvá si vyberá najlepšia v rebríčku a ide to postupne, až po desiatu.

V rýchlostných disciplínach je to iné. S výberom štartových čísiel, ale aj s načasovaním, kedy bude najlepšie vyraziť na trať.

Je teda isté, že do slalomu a obrovského slalomu vyštartuje s číslom od jeden po sedem. Čím nižšie číslo, tým výhodnejšie, keďže kvalita trate sa po jazde každej pretekárky zhoršuje.

Najskôr si žrebujú čísla lyžiarky od ôsmeho do pätnásteho miesta. Po nich prichádza elitná sedmička, v ktorej v technických disciplínach figuruje aj Vlhová.

V slalome a obrovskom slalome si najlepších pätnásť lyžiarok čísla žrebuje. Býva to vždy večer pred pretekmi a pred pandémiou koronavírusu bolo žrebovanie verejné.

„Na prehliadke trate som to videla, ale vtedy je to náročné odhadnúť, akú líniu musím ísť, lebo v jazde idem úplne inou rýchlosťou,“ priznala Vlhová pre slovenské médiá.

Petra Vlhová so štartovým číslom päť. (Autor: TASR - ilustračná fotografia)

Druhých desať najlepších pretekárok z rebríčka disciplíny má párne čísla od 2 do 20. Ale pozor, tentoraz si ich pretekárky nevyberajú. A dokonca si ich ani sami nežrebujú. Určuje im ich počítač.

„Nemáte nikoho pred sebou a nedostanete z trate poriadne informácie. Pretekár s jednotkou je testovací pilot, ktorý to buď zvládne alebo niekde vypadne,“ naznačil Matej Gemza, ktorý je asistentom hlavného trénera Livia Magoniho.

V rebríčku zjazdu pre nasadzovanie je slovenská lyžiarka aktuálne jedenásta. Znamená to, že bude štartovať s párnym číslom od 2 do 20, ktoré jej pridelí počítač.

V obrovskom slalome je vo Svetovom pohári siedma, ale v rebríčku pre nasadzovanie je šiesta. Aby vypadla z elitnej sedmičky, museli by ju v ňom predstihnúť Lara Guttová-Behramiová i Slovinka Meta Hrovatová, ktoré sú za ňou.

Do tohto rebríčku sa počítajú body zo Svetového pohára z aktuálnej, ale aj minulej sezóny a o výslednom čísle napokon rozhoduje zložitý algoritmus.

Dôležité je však vysvetliť, že pri výbere čísel nie je rozhodujúci klasický rebríček, poradie vo Svetovom pohári, do ktorého pretekárky získavajú body za jednotlivé preteky.

Napríklad česká lyžiarka Ester Ledecká zvíťazila v super-G na zimnej olympiáde v Pjongčangu 2018 so štartovým číslom 26.

Niekedy to býva skôr naopak. Trať sa vplyvom rôznych podmienok zrýchľuje a pretekárky s vyšším štartovým číslom môžu mať výhodu.

Na nepopulárnu desiatu priečku by sa mohla dostať len vtedy, ak by sa niektorá z pretekárok, ktorá sú v rebríčku pred ňou, do zjazdu neprihlásila.

V rebríčku super-G bola pred poslednými pretekmi v Crans Montane desiata. Po vypadnutí však klesla na 13. miesto.

Na jedenástej priečke je však Rakúšanka Nicole Schmidhofferová, ktorá je zranená. Takže v skutočnosti je Vlhová pred super-G v Garmisch-Partenkirchene dvanásta.

A znamená to, že v nemeckom stredisku bude štartovať s párnym číslom od 2 do 20, ktoré jej deň pred pretekmi vyžrebuje počítač.