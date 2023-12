Vlhová si premiéru v hľadisku NHL užila. Ako reagovala na stretnutie so Slafkovským?

BRATISLAVA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová mala po ceste domov zo zámorskej šnúry príjemnú zastávku v Montreale, kde po prvýkrát zažila atmosféru NHL.

Tím Juraja Slafkovského hral domáci zápas NHL proti Seattlu Kraken.

„Prispôsobili sme si pre to aj letenky. Viem, že sa organizuje aj nejaký zájazd s tým, že najskôr sa ide na lyžovanie a potom na hokej, takže som si zistila čo a ako, a že to teoreticky stihneme,“ povedala po prílete do USA.