Koleno ešte nie je doliečené, Sagan však príde na Okolo Slovenska

„Neskutočné. Fantastické. Na štarte som sa necítil najlepšie. Držal som sa Remca, keď zaútočil, ale bolelo to. Boli to nesmierne náročné preteky. Ani na chvíľu sme nespomalili. Ale ako tím sme fungovali skvele. Keď sme ostali vpredu desiati, bol tam so mňou Matteo Trentin. Všetky sily som dal do toho, aby som sa za Remcom udržal,“ opisoval Colbrelli pre Eurosport.

V tomto roku získal taliansky titul a teraz aj európsky. Celkovo má na konte 6 víťazstiev v sezóne. Pred týždňom vyhral aj preteky Okolo Beneluxu v celkovom poradí. Vzhľadom na skvelú formu bude patriť k favoritom aj na titul majstra sveta.