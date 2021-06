Šialený záver etapy. Sagana zrazil súper, je však v poriadku

Podľa vyjadrenia tímu Bora-Hansgrohe je v poriadku. "Má hematóm a hlbšiu ranu na boku, ale mal by byť v poriadku a zajtra nastúpiť," uviedol tím na twitteri.

Nezavinený pád ho hneval. Mal šancu na dobrý výsledok, keďže sa mu podarilo prejsť predchádzajúcimi nástrahami trate bez problémov. Aj keby nezvíťazil, pri najhoršom by skončil tretí.

Etapa však už vopred sľubovala pády. Cyklisti si toho boli vedomí. Pred štartom žiadali o zastavenie časomiery pre celkové poradie na osem kilometrov pred cieľom a následne by len šprintéri bojovali o etapové víťazstvo.

„Žiadali sme organizátorov, aby posunuli ochrannú zónu na posledných osem kilometrov, pretože záver etapy bol technický. Bohužiaľ, nedostali sme odpoveď,“ hovoril pre televíziu Sporza Tim Declerq.

Na zemi skončili veľkí favoriti

Pre pády nabrali takmer všetci favoriti stratu. V prvej skupine finišovali len Wilco Kelderman, Richard Carapaz a Julian Alaphilippe. Polminútu stratili Tadej Pogačar a Geraint Thomas. Primož Roglič stratil minútu a 21 sekúnd.

Roglič mal veľmi nešťastný pád desať kilometrov pred páskou a do cieľa prišiel s odreninami na ľavom boku.

"Bolo to hektické. Všetci vedeli, že pôjdeme po úzkych cestách a bude to stále doprava - doľava. Každý chcel byť vpredu a záver bol v klesaní. Určite to neprispelo k bezpečnej etape," vravel v cieli Tadej Pogačar.

Na Tour skončil priebežne piaty muž celkového poradia Jack Haig aj Rogličov pomocník Robert Gesink.