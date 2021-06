Chaos a masaker na Tour. Toto sa musí skončiť, inak niekto zomrie, hnevá sa Madiot

Tretia etapa sa takmer pre každého pretekára na Tour de France skončila so zranením. Na zemi neskončilo minimum cyklistov.

BRATISLAVA. Podľa zoznamu zranení by sa mohlo javiť, že do cyklistov muselo vraziť auto, alebo na nich niekto nachystal sabotáž. Bilancia tri zlomené kľúčne kosti, dva otrasy mozgu, vykĺbené rameno, narazená kostrč, desiatky odrenín, rán a narazených kĺbov.

„Žiadali sme organizátorov, ale nedostali sme žiadnu odpoveď. Bolo nemožné dostať sa dopredu. Bolo to hektické, plné stresu a to viedlo k pádom. Dúfam, že všetci sú v poriadku,“ dodal pretekár tímu Deceuninck Quick-Step.

Cyklisti žiadali zvýšiť bezpečnosť

„Tieto etapy sú ako ruská ruleta...“ napísal na twitteri Michal Kwiatkowski. Mnoho jeho kolegov kritizovalo organizátorov, že etapa bola extrémne nebezpečná.

To sa potvrdilo. V priebehu pár kilometrov skončili traja cyklisti so zlomenými kľúčnymi kosťami. To nie je bežná bilancia

Po troch dňoch skončilo na Tour 7 cyklistov. Všetci majú vážne zranenia.