ONLINE: Peter Sagan na MSR a ČR v cyklistike 2022 (elite, LIVE)

Petera Sagana nahradil na špici první skupiny Jan Hirt, který za to zase pořádně bere. Vypadá to, že sledujeme možná klíčové momenty mistrovství České a Slovenské republiky.

Petera Sagana nahradil na špici první skupiny Jan Hirt, který za to zase pořádně bere. Vypadá to, že sledujeme možná klíčové momenty mistrovství České a Slovenské republiky.

Vypadá to, že se začíná trochu závodit, jelikož při stoupání za to bere Peter Sagan, který peleton pořádně natáhl. Uvidíme, jak slovenská hvězda rozmělní celé pole.

ONLINE: Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike 2022, dnes (Peter Sagan) | SPORTNET Vypadá to, že se začíná trochu závodit, jelikož při stoupání za to bere Peter Sagan, který peleton pořádně natáhl. Uvidíme, jak slovenská hvězda rozmělní celé pole.

Do Mladé Vožice už přijel celý balík zase pohromadě, závodníky čeká ještě 140 kilometrů. Jako první do dalšího kola projel Šimon Vaníček, který měl kolem sebe kolegy z Tábora. Peter Sagan se nacházel ve druhé řadě, nic zásadního se zatím neděje.

Do Mladé Vožice už přijel celý balík zase pohromadě, závodníky čeká ještě 140 kilometrů. Jako první do dalšího kola projel Šimon Vaníček, který měl kolem sebe kolegy z Tábora. Peter Sagan se nacházel ve druhé řadě, nic zásadního se zatím neděje.

Na chvíli se znovu chytil signál a vypadá to, že před peletonem vznikla asi šestičlenná skupina závodníků, která za malou chvíli přijede k průjezdu do čtvrtého kola.

Na chvíli se znovu chytil signál a vypadá to, že před peletonem vznikla asi šestičlenná skupina závodníků, která za malou chvíli přijede k průjezdu do čtvrtého kola.

39km