Zmenil som sa, ale víťazstvá mám rovnako rád, vraví Sagan

„Či som stále rovnaký ako vtedy? A vy ste sa za jedenásť rokov zmenili? Ja myslím, že áno. Rovnako aj ja. Som starší, ale na druhej strane rovnako rád vyhrávam etapy a zatiaľ sa mi to darí,“ hovoril slovenský cyklista pred pretekmi. Cituje ho denník Het Nieuwsblad.

Dvadsaťročný slovenský cyklista Peter Sagan si na tretích etapových pretekoch v kariére už obliekal žltý dres pre celkového lídra. Udržal ho síce len dva dni, no aj to bol veľký úspech vzhľadom na jeho vek a skúsenosti. Celkovo obsadil výborné 12. miesto

Chce pridať aspoň jedno víťazstvo

V rozhovore priznal, že jeho hlavným cieľom bude získať etapové víťazstvo.

„Aj keď tento rok je trať veľmi náročná. Podľa profilov to vyzerá, že pre šprintérov bude len jedna etapa. Mala by to byť hneď druhá. Aspoň myslím. Prípadne tretia. Uvidíme,“ opisoval trojnásobný majster sveta.