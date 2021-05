Sagan: S víťazstvami je to jednoduché. Stačí ich len pozbierať

„Môj bývalý tréner mi hovoril: Peniaze ležia na zemi, stačí sa po ne len zohnúť a vziať si ich. S víťazstvami je to rovnaké,“ dodal so smiechom.

Priznal, že vtedy predsa len bol pod tlakom. Veľmi chcel vyhrať aspoň jednu etapu. Podarilo sa mu to po celodennom úniku v 10. etape.

V proficyklistike je to tak, že keď ste tri týždne bez bicykla, stratíte takmer všetko, čo ste dovtedy natrénovali," vysvetľoval pre cyclingnews.com.

„Tento rok je to iné. Sezóna začala viac-menej bez obmedzení aj situácia s covidom sa zlepšuje,“ hovoril Sagan.

„Bude dôležité, aby som vyhral niektorú etapu. Ak sa mi to podarí, budem úspešný aj v bodovacej súťaži. Dôležitý bude prvý týždeň. Už po ňom bude jasné ako na tom som," vysvetľoval žilinský rodák.

Holandský šprintér vlani zavinil pád súpera Fabia Jakobsena, ktorý narazil do bariér vo vysokej rýchlosti a takmer prišiel o život.

„Bola to nešťastná nehoda. Chybu môže urobiť každý, ja nechcem nikoho súdiť. Ale som rád, že sa Groenewegen vracia do pelotónu,“ hodnotil Sagan.

Sagan je jedným z dvoch lídrov Bora-Hansgrohe na pretekoch. Druhým je Emanuel Buchmann, ktorý bude bojovať o výsledok v celkovom poradí. Slovenský pretekár priznal, že nemá problém pomôcť mu, ak to bude treba.

„Na veľkých pretekoch som štartoval v tíme s lídrami ako boli Ivan Basso, Vincenzo Nibali či Alberto Contador a v dôležitých momentoch som sa im snažil pomôcť.

Uvidíme ako na tom budeme po jedenástej etape so šotolinovými cestami. Nášho lídra musíme podporovať a chrániť,“ vravel 31-ročný cyklista.

Giro štartuje sobotňajšou časovkou na necelých deväť kilometrov. V nedeľu cyklisti absolvujú rovinatú etapu 173 km dlhú do Novary. O víťazovi v nej by mal rozhodnúť hromadný špurt, v ktorom by nemal Sagan chýbať.