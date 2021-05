Chýba Bennett aj Démare. Kto môže Sagana pripraviť o cyklámenový dres?

"Bude zaujímavé sledovať ako sa mu bude dariť v prvých pretekoch od septembra. Bude to pre neho určite náročné, ale je to dobrá cesta ako sa vrátiť späť.

Prvému menovanému sa to podarilo hneď dvakrát za sebou (2015, 2016), no paradoxné je, že doposiaľ nevyhral na Gire ani jednu etapu.

Prekvapí Sagana debutant?

Cyklistickí fanúšikovia si budú všímať aj tím Alpecin-Fenix, hoci na štarte chýba Mathieu van der Poel. Na Gire bude lídrom Tim Merlier, ktorý patrí do širšieho okruhu favoritov na cyklámenový dres.

V tejto sezóne už vybojoval tri víťazstvá na menších klasikách a na pretekoch Tirreno - Adriatico v jednom dojazde dokázal v šprinte zdolať Eliu Vivianiho, Wouta van Aerta aj slovenského fenoména.

"Je to moja prvá Grand Tour, ale veľkým cieľom je vyhrať etapu. Skúsenosti sú tiež dôležité, ale keby sa mi podarilo vyhrať etapu, bolo by to niečo veľké. To je to, prečo som tu," povedal Belgičan.

Za cyklámenový dres menej ako za etapu

Systém bodovacej súťaže je trochu odlišný od toho na Tour de France. Etapy sú rozdelené do piatich kategórii. Najviac bodované sú A a B, v ktorých získa víťaz etapy 50 bodov do súťaže o cyklámenový dres.

Na šprintérskej prémii, ktorá je na trati vždy ako prvá, boduje prvých osem cyklistov, pričom najviac je k dispozícii 20 bodov. Ide o etapy 2, 5, 7, 10, 13 a 18.

V závislosti od kategórie sa mení nielen počet bodov udeľovaných v cieli, ale aj na prémii. Vo väčšine prípadov sa bude bojovať o 15 bodov.