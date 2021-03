Štart sezóny si opäť posunul. Kedy pôjde Sagan prvé preteky?

Sezónu začne v Taliansku

Podľa Bory však Saganova príprava napreduje podľa plánu a sezónu by mohol začať na etapových pretekoch Tirreno – Adriatico (10. – 16. marca).

"Peter Sagan je na dobrej ceste k zotaveniu. Nezúčastní sa klasiky Strade Bianche. Sezónu by mal otvoriť na podujatí Tirreno - Adriatico, pokiaľ sa na jeho stave v najbližších dňoch nič nezmení," uviedol nemecký tím vo vyhlásení.

Sagan talianske preteky dôverne pozná. Štartuje na nich pravidelne od roku 2012. Za posledných deväť sezón chýbal na nich jediný raz - vlani. Aj to jeho rozhodnutie ovplyvnila pandémia, keďže organizátori presunuli preteky na iný termín.

Sagan po prekonaní covidu prerušil prípravu na novú sezónu, hoci tvrdil, že sa subjektívne cítil dobre. Tím sa chcel predovšetkým uistiť, že vírus nezanechal vážnejšie stopy na jeho zdraví.

„To, čím som si za posledné dva týždne prešiel, mi neprospelo. No nie je to taký vážny výpadok, že by sa to nedalo dobehnúť. Najskôr však budem musieť absolvovať testy. Kontrolu srdca a pľúc,“ vysvetľoval Peter Sagan nedávno vo videu pre Slovenský zväz cyklistiky.