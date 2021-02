Wáu, tak to mám stopercentnú úspešnosť, potešil sa Sagan po ocenení

BRATISLAVA. Na Slovensku nemá konkurenciu a k najlepším patrí i vo svete. Peter Sagan sa stal víťazom ankety Zlatý pedál o najlepšieho cyklistu Slovenska za rok 2020. Slávnostné vyhlasovanie sa pre nepriaznivú pandemickú situáciu po prvý raz uskutočnilo len virtuálne na sociálnych sieťach. Cyklista tímu Bora-Hansgrohe v úvode priznal, že netuší, koľkokrát už ocenenie získal. „Neviem, musel by som to pozrieť, koľko mám tých pedálov,“ vravel s úsmevom na videu z vyhlasovania Zlatý pedál.

Keď mu moderátor oznámil, že to je už jeho jedenáste víťazstvo, Sagan bol prekvapený. „Wáu. Jedenásť sezón jazdím a jedenásťkrát som vyhral. Tak to mám stopercentnú úspešnosť. Je to pre mňa česť. Hoci ma mrzí, že sa nemohol uskutočniť slávnostný galavečer," priznal.

Na Giro sa vráti V uplynulej sezóne vybojoval víťazstvo na Giro d'Italia, vo viacerých etapách na Tour de France aj na talianskej Grand Tour bol veľmi blízko, no ďalší triumf nepridal. „Giro sa mi páčilo. Tour aj Vuetlu som zažil už veľakrát. Na Gire som štartoval prvý raz. Škoda len, že to bolo počas pandémie. Bolo to obmedzujúce. Nebolo to Giro, aké ľudia zažili v minulosti. Ale mal by som si Giro zopakovať, keď bude situácia lepšia,“ opisoval. Začiatkom februára počas sústredenia na Kanárskych ostrovoch mal slovenský cyklista pozitívny test na Covid-19. Rovnako ako jeho brat Juraj a Erik Baška. Ochorenie všetci prekonali. Sagan tvrdí, že subjektívne sa cíti dobre, no predtým, ako sa vráti k tréningu ho čakajú podrobné vyšetrenia, či vírus nezanechal na jeho tele stopy.



Tím je pri jeho návrate obozretný a chce sa uistiť, že vyššia záťaž mu nespôsobí zdravotné problémy. „To, čím som si za posledné dva týždne prešiel, mi neprospelo. No nie je to taký vážny výpadok, že by sa to nedalo dobehnúť. Najskôr však budem musieť absolvovať testy. Kontrolu srdca a pľúc,“ vysvetľoval. „Cítim sa dobre. Ale prvoradé bude zistiť, či mi ochorenie nezasiahlo srdce alebo pľúca. Podľa výsledkov sa budem môcť vrátiť k plnohodnotnému tréningu. Uvidíme, čo bude ďalej," skonštatoval. Kedy odštartuje sezónu, to zatiaľ nie je jasné. V minulosti mával tri ciele v rámci bežného roka – jarné klasiky, Tour de France a svetový šampionát. Tento rok by k tomu mali pribudnúť aj preteky na olympijských hrách v Tokiu.

Sagan však nevedel prezradiť, čo by pre neho v aktuálnej sezóne bolo najväčším cieľom. „Neriešim to. Budem sa na všetko pozerať zo dňa na deň. Budem sa musieť vrátiť do tréningového procesu. A počas sezóny uvidíme. Ak sa mi nevydaria jedny preteky, vyjde to na druhých alebo na tretích," nezaprel optimizmus. Musí vymyslieť niečo, čo mu zakážu Sagan sa vyjadril aj k obmedzeniam, ktoré zaviedla Medzinárodná cyklistická únia (UCI). V zjazdoch už nemôže používať pozíciu, ktorú preslávil. Sedí pri nej na hornej rámovej rúrke. „Mňa sa nikto nepýtal. Keď teraz jazdím na bicykli, zamýšľam sa, ako budem jazdiť v zjazdoch. Bola to najaerodynamickejšia pozícia. Z môjho pohľadu aj dosť bezpečná. Budem musieť vymyslieť niečo iné, aby nám mali čo zakázať," hovoril s úsmevom.

Pandémia koronavírusu stále ovplyvňuje športové súťaže a aj bežný život rôznymi obmedzeniami. Hoci v každej krajine sa situácia vyvíja inak. „Každého to poznačuje a sťažovanie nikomu nepomohlo. Život nám prináša komplikácie aj pekné momenty. Ale s pandémiou bojujeme všetci, netýka sa len mňa,“ hovorí. Nad tým, či by sa nechal zaočkovať proti Covidu-19, zatiaľ neuvažoval. Bude to zvažovať až vtedy, keď bude mať túto možnosť. Za Saganom je jazdec Dukly Sagana vyhlásili v ankete Zlatý pedál za najlepšieho cestného cyklistu aj za celkového víťaza. V celkovom poradí za ním skončil 21-ročný Lukáš Kubiš. Mladý šprintér bol vlani najlepším Slovákom na Okolo Slovenska, na národných majstrovstvách získal bronzovú priečku za jazdcami Bory.

„To bol pre mňa asi najlepší moment sezóny, keď som skončil za Jurajom Saganom a Erikom Baškom. Nečakal som to,“ hovorí talentovaný pretekár Dukly Banská Bystrica. V minulom roku po Petrovi Saganovi získal zo slovenských cyklistov najviac bodov do rebríčka Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) - 179. Jeho cieľom je prepracovať sa postupne až do tímu WorldTour. „Zatiaľ o tom môžem len snívať, ale robím všetko pre to, aby som sa tam raz dostal. Ešte na to nemám, stojím nohami pevne na zemi. Musím sa stále zlepšovať,“ dodal. Talentom roka sa stala juniorská majsterka Európy Nora Jenčušová.

Výsledky ankety Zlatý pedál 2020

1. miesto: Peter Sagan

2. miesto: Lukáš Kubiš

3. miesto: Martin Haring Cestná cyklistika

Peter Sagan Dráhová cyklistika

Nora Jenčušová Horská cyklistika - Cross country

Martin Haring Horská cyklistika - Downhill

Rastislav Baránek Cyklokros

Ondrej Glajza Cyklotrial

Samuel Hlavatý BMX Racing

Sebastián Sulka BMX Freestyle

Jakub Pružinec Cyklistika pre všetkých / Masters

Alojz Ozogáň Paracyklistika

Jozef Metelka Talent roka

Nora Jenčušová