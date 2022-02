ONLINE: Paríž St. Germain - Real Madrid (Liga majstrov)

PARÍŽ. Paríž St. Germain a Real Madrid dnes hrajú osemfinále Ligy majstrov 2021/2022. Zápas hostí Park Princov v metropole Francúzska.

Real Madrid síce v základnej D-skupine senzačne doma prehral so Šeriffom Tiraspoľ, no ďalších päť zápasov zvládol na výbornú. Dvakrát zdolal aj Škriniarov Inter Miláno a so ziskom 15 bodov si zaistil postup z prvej priečky.

Parížania sa v A-čku museli uspokojiť s druhým miestom, pretože nazbierali o bod menej než Manchester City. Tím okolo Kyliana Mbappého či Lionela Messiho doma vyhral všetky tri duely, čo bude chcieť potvrdiť aj proti Realu.