1.Federica Brignoneová (ITA) 1:08,382.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +0,483.Alice Robinsonová (NZL) +0,854.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +0,985.Ragnhild Mowinckelová (NOR) +1,316.Julia Scheibová (AUT) +1,647.Zrinka Ljutićová (CRO) +1,668.Lara Gutová-Behramiová (SUI) +1,679.Clara Direzová (FRA) +1,8310.Marta Bassinová (ITA) +1,8411.Sara Hectorová (SWE) +1,8912.Stephanie Brunnerová (AUT) +2,1013.Paula Moltzanová (USA) +2,5614.Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +2,7015.Michelle Gisinová (SUI) +2,9516.Katharina Liensbergerová (AUT) +3,0817.Camille Rastová (SUI) +3,0818.Lara Colturiová (ALB) +3,1019.A.J. Hurtová (USA) +3,2320.Britt Richardsonová (CAN) +3,4321.Franziska Gritschová (AUT) +3,4722.Ricarda Haaserová (AUT) +3,6323.Ana Buciková (SLO) +3,7124.Lena Dürrová (GER) +5,66