ONLINE: Žampovci dnes idú slalom na ZOH 2022 v Pekingu (2. kolo)

Mužský slalom na olympiáde jasného favorita nemá. Po šiestich slalomoch vo Svetovom pohári nepresiahol ani jeden z pretekárov hranicu 300 bodov, čo je znamenám, že špička je naozaj otvorená. A čo viac, spoznali sme šesť rozličných víťazov. V tejto sezóne sa najviac darí Nórovi Lucasovi Braathenovi, za ktorým nasledujú krajan Sebastian Foss-Solevåg a Rakúšan Manuel Feller. Ďalej je to už veľmi tesné, minimálne čo sa bodov týka. Bratia Adam a Andreas Žampovci nás budú reprezentovať v prvom kole, ich šance na prienik medzi TOP 30 nie sú najväčšie, ale podariť sa to môže. Prvé kolo je na pláne o 03:15 nášho času.

