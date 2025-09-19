ONLINE: 8. deň na MS v atletike 2025 dnes, doobedný program LIVE (Tokio)

ONLINE: MS v atletike 8. deň.
ONLINE: MS v atletike 8. deň. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|19. sep 2025 o 20:00
ShareTweet0

Sledujte s nami online prenos z doobedného programu 8. dňa na MS v atletike 2025.

TOKIO. MS v atletike 2025, ktoré sa konajú v japonskom Tokiu, dnes pokračujú ôsmym súťažným dňom.

V doobednom programe sa predstaví až štvorica Slovákov - Hana Burzalová, Ema Hačundová, Dominik Černý a Michal Morvay. Všetci absolvujú disciplínu chôdze na 20 km.

Kde sledovať MS v atletike v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: MS v atletike 2025 (8. deň, Tokio, výsledky, sobota, naživo)

Majstrovstvá sveta  2025
20.09.2025 o 00:30
Dopoludňajší program
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 00:30.

Atletika

    ONLINE: MS v atletike 8. deň.online
    ONLINE: MS v atletike 8. deň.online
    ONLINE: 8. deň na MS v atletike 2025 dnes, doobedný program LIVE (Tokio)
    dnes 20:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»ONLINE: 8. deň na MS v atletike 2025 dnes, doobedný program LIVE (Tokio)