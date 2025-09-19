ONLINE: 8. deň na MS v atletike 2025 dnes, doobedný program LIVE (Tokio)

TOKIO. MS v atletike 2025, ktoré sa konajú v japonskom Tokiu, dnes pokračujú ôsmym súťažným dňom.
V doobednom programe sa predstaví až štvorica Slovákov - Hana Burzalová, Ema Hačundová, Dominik Černý a Michal Morvay. Všetci absolvujú disciplínu chôdze na 20 km.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MS v atletike 2025 (8. deň, Tokio, výsledky, sobota, naživo)
Majstrovstvá sveta 2025
20.09.2025 o 00:30
Dopoludňajší program
