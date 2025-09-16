ONLINE: 4. deň na MS v atletike 2025 dnes, poobedný program LIVE (Tokio)

TOKIO. MS v atletike 2025, ktoré sa konajú v japonskom Tokiu, pokračujú štvrtým súťažným dňom.
Poobedný program sa začína o 12:35 SELČ.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MS v atletike 2025 (4. deň, Tokio, výsledky, utorok, naživo)
Majstrovstvá sveta 2025
16.09.2025 o 12:35
Večerný program
(0:0)
800m minúta
Prebiehajúci
Prehľad
Skok do výšky mužů, finále:
U Sang-hjok (KOR)
Hamish Kerr (NZL)
Oleh Doroščuk (UKR)
JuVaughn Harrison (USA)
Yual Reath (AUS)
Sarvesh Anil Kushare (IND)
Juto Seko (JPN)
Jan Štefela (CZE)
Thomas Carmoy (BEL)
Matteo Sioli (ITA)
Romaine Beckford (JAM)
Rjoiči Akamacu (JPN)
Tyus Wilson (USA)
Hod kladivem mužů, finále:
Mychajlo Kochan (UKR)
Bence Halász (HUN)
Ethan Katzberg (CAN)
Rudy Winkler (USA)
Eivind Henriksen (NOR)
Trey Knight (USA)
Thomas Mardal (NOR)
Pawel Fajdek (POL)
Armin Szabados (HUN)
Denzel Comenentia (NED)
Daniel Rába (HUN)
Merlin Hummel (GER)
110m překážek mužů:
Semifinále
1/3
Thiago Ornelas Dos Santos (BRA)
Sasha Zhoya (FRA)
Dylan Beard (USA)
Ťun-si Liou (CHN)
Enrique Llopis (ESP)
Orlando Bennett (JAM)
Šusei Nomoto (JPN)
Gregory Minoue (GER)
2/3
Eduardo Rodrigues (BRA)
Cordell Tinch (USA)
Čuo-i Sü (CHN)
Lorenzo Ndele Simonelli (ITA)
Jason Joseph (SUI)
Wilhem Belocian (FRA)
Demario Prince (JAM)
Enzo Diessl (AUT)
3/3
Job Geerds (NED)
Ja'Kobe Tharp (USA)
Just Kwaou-Mathey (FRA)
Tyler Mason (JAM)
Jüan-ťiang Čchen (CHN)
Rachid Muratake (JPN)
Grant Holloway (USA)
Louis Francois Mendy (SEN)
400m mužů, semifinále:
1/3
Ammar Yahia Ibrahim (QAT)
Samuel Reardon (GBR)
Attila Molnár (HUN)
Christopher Bailey (USA)
Lee Bhekempilo Eppie (BOT)
Zakithi Nene (RSA)
Reece Holder (AUS)
Bovel McPherson (JAM)
2/3
Rok Ferlan (SLO)
Busang Collen Kebinatshipi (BOT)
Charles Dobson (GBR)
Jacory Patterson (USA)
Jereem Richards (TTO)
Rusheen McDonald (JAM)
Lythe Pillay (RSA)
Edoardo Scotti (ITA)
3/3
Matthew Hudson-Smith (GBR)
Delano Kennedy (JAM)
Kirani James (GRN)
Bayapo Ndori (BOT)
Khaleb McRae (USA)
Juki Joseph Nakadžima (JPN)
Vernon Norwood (USA)
Muzala Samukonga (ZAM)
400m žen, semifinále:
1/3
Yemi Mary Johnová (GBR)
Sada Williamsová (BAR)
Aaliyah Butlerová (USA)
Natalia Bukowiecká (POL)
Marileidy Paulinová (DOM)
Henriette Jaegerová (NOR)
Wadeline Venloghová (HAI)
Dejanea Oakleyová (JAM)
2/3
Victoria Ohuruoguová (GBR)
Printassia Johnsonová (BAH)
Mercy Adongo Oketchová (KEN)
Salwa Eid Naserová (BRN)
Isabella Whittakerová (USA)
Stacey Ann Williamsová (JAM)
Lieke Klaverová (NED)
Roxana Gómezová (CUB)
3/3
Paula Sevillaová (ESP)
Sharlene Mawdsleyová (IRL)
Andrea Miklósová (ROU)
Martina Weilová (CHI)
Ambert Anningová (GBR)
Nickisha Pryceová (JAM)
Sydney McLaughlin-Levroneová (USA)
Bassant Hemidaová (EGY)
Trojskok žen, kvalifikace:
Shanieka Rickettsová (JAM)
Leyanis Pérezová Hernándezová (CUB)
Thea Lafondová (DMA)
Neja Filipičová (SLO)
Sharifa Davronovová (UZB)
Ivana Španovičová (SRB)
Dariya Derkachová (ITA)
Ilona Massonová (BEL)
Senni Salminenová (FIN)
Maoko Takašimaová (JPN)
Elena Andreea Talosová (ROU)
Ilionis Guillaumeová (FRA)
Jessie Madukaová (GER)
Agur Dwolová (USA)
Gabriele Santosová (BRA)
Olha Korsunová (UKR)
Dovilé Kiltyová (LTU)
Tugba Danismazová (TUR)
Jasmine Mooreová (USA)
Liadagmis Poveaová (CUB)
Yulimar Rojasová (VEN)
Ackelia Smithová (JAM)
Caroline Joyeuxová (GER)
I Li (CHN)
Anne-Suzanna Fosther-Kattaová (CMR)
Linda Suchá (CZE)
Janne Nielsenová (DEN)
Desleigh Owusuová (AUS)
Mariko Morimotová (JPN)
Diana Ana Maria Ionová (ROU)
Gabriela Petrovová (BUL)
Regiclecia Candidová (BRA)
Erika Giorgia Saraceniová (ITA)
Saly Sarrová (SEN)
Maja Askagová (SWE)
Oxana Korenevová (GRE)
800m mužů, rozběhy:
1/7
Ibrahim Chuot (QAT)
Djamel Sedjati (ALG)
Alex Ngeno Kipngetich (KEN)
Justin O'Toole (CAN)
Handal Roban (VIN)
Giovanni Lazzaro (ITA)
David Barroso (ESP)
Jared Micallef (MLT)
Kethobogile Haingura (BOT)
2/7
Samuel Chapple (NED)
Pieter Sisk (BEL)
Tom Dradriga (UGA)
Marco Arop (CAN)
Abdelati El Guesse (MAR)
Mohamed Attaoui (ESP)
Kelvin Kimtai Loti (KEN)
Tiarnan Crorken (GBR)
Musa Suliman (ART)
3/7
Hein Aung (MYA)
Ebrahim Alzofairi (KUW)
Mariano García (ESP)
Gabriel Tual (FRA)
Ben Pattison (GBR)
Moad Zahafi (MAR)
Cooper Lutkenhaus (USA)
Matthew Erickson (CAN)
Maciej Wyderka (POL)
4/7
Tyrice Taylor (JAM)
Ivan Pelizza (SUI)
Andreas Kramer (SWE)
Catalin Tecuceanu (ITA)
Bryce Hoppel (USA)
Cian McPhillips (IRL)
Alexander Stepanov (GER)
Peter Bol (AUS)
Stephen Rahuasi (SOL)
5/7
Peyton Craig (AUS)
Mohamed Ali Gouaned (ALG)
Francesco Pernici (ITA)
Mark English (IRL)
Tobias Gronstad (NOR)
Abdullahi Hassan (CAN)
Ko Očiai (JPN)
Emmanuel Wanyonyi (KEN)
Ryan Clarke (NED)
6/7
Yanis Meziane (FRA)
Luke Boyes (AUS)
Tshepiso Masalela (BOT)
Eliott Crestan (BEL)
Max Burgin (GBR)
Patryk Sieradzki (POL)
Yohannes Tefera (ETH)
Navasky Anderson (JAM)
Mohammed Dwedar (PLE)
7/7
Jakub Dudycha (CZE)
Filip Ostrowski (POL)
Eduardo Ribeiro (BRA)
Abderrahman El Assal (MAR)
Marino Bloudek (CRO)
Slimane Moula (ALG)
Nicholas Kiplangat Kebenei (KEN)
Donavan Brazier (USA)
Alex Amankwa (GHA)
Program:
12:35 800m mužů, rozběhy (Jakub Dudycha)
12:40 Trojskok žen, kvalifikace (Linda Suchá)
13:36 Skok do výšky mužů, finále (Jan Štefela)
13:40 110m překážek mužů, semifinále
14:01 Hod kladivem mužů, finále
14:07 400m žen, semifinále
14:35 400m mužů, semifinále
15:05 1500m žen, finále
15:20 110m překážek mužů, finále
U Sang-hjok (KOR)
Hamish Kerr (NZL)
Oleh Doroščuk (UKR)
JuVaughn Harrison (USA)
Yual Reath (AUS)
Sarvesh Anil Kushare (IND)
Juto Seko (JPN)
Jan Štefela (CZE)
Thomas Carmoy (BEL)
Matteo Sioli (ITA)
Romaine Beckford (JAM)
Rjoiči Akamacu (JPN)
Tyus Wilson (USA)
Hod kladivem mužů, finále:
Mychajlo Kochan (UKR)
Bence Halász (HUN)
Ethan Katzberg (CAN)
Rudy Winkler (USA)
Eivind Henriksen (NOR)
Trey Knight (USA)
Thomas Mardal (NOR)
Pawel Fajdek (POL)
Armin Szabados (HUN)
Denzel Comenentia (NED)
Daniel Rába (HUN)
Merlin Hummel (GER)
110m překážek mužů:
Semifinále
1/3
Thiago Ornelas Dos Santos (BRA)
Sasha Zhoya (FRA)
Dylan Beard (USA)
Ťun-si Liou (CHN)
Enrique Llopis (ESP)
Orlando Bennett (JAM)
Šusei Nomoto (JPN)
Gregory Minoue (GER)
2/3
Eduardo Rodrigues (BRA)
Cordell Tinch (USA)
Čuo-i Sü (CHN)
Lorenzo Ndele Simonelli (ITA)
Jason Joseph (SUI)
Wilhem Belocian (FRA)
Demario Prince (JAM)
Enzo Diessl (AUT)
3/3
Job Geerds (NED)
Ja'Kobe Tharp (USA)
Just Kwaou-Mathey (FRA)
Tyler Mason (JAM)
Jüan-ťiang Čchen (CHN)
Rachid Muratake (JPN)
Grant Holloway (USA)
Louis Francois Mendy (SEN)
400m mužů, semifinále:
1/3
Ammar Yahia Ibrahim (QAT)
Samuel Reardon (GBR)
Attila Molnár (HUN)
Christopher Bailey (USA)
Lee Bhekempilo Eppie (BOT)
Zakithi Nene (RSA)
Reece Holder (AUS)
Bovel McPherson (JAM)
2/3
Rok Ferlan (SLO)
Busang Collen Kebinatshipi (BOT)
Charles Dobson (GBR)
Jacory Patterson (USA)
Jereem Richards (TTO)
Rusheen McDonald (JAM)
Lythe Pillay (RSA)
Edoardo Scotti (ITA)
3/3
Matthew Hudson-Smith (GBR)
Delano Kennedy (JAM)
Kirani James (GRN)
Bayapo Ndori (BOT)
Khaleb McRae (USA)
Juki Joseph Nakadžima (JPN)
Vernon Norwood (USA)
Muzala Samukonga (ZAM)
400m žen, semifinále:
1/3
Yemi Mary Johnová (GBR)
Sada Williamsová (BAR)
Aaliyah Butlerová (USA)
Natalia Bukowiecká (POL)
Marileidy Paulinová (DOM)
Henriette Jaegerová (NOR)
Wadeline Venloghová (HAI)
Dejanea Oakleyová (JAM)
2/3
Victoria Ohuruoguová (GBR)
Printassia Johnsonová (BAH)
Mercy Adongo Oketchová (KEN)
Salwa Eid Naserová (BRN)
Isabella Whittakerová (USA)
Stacey Ann Williamsová (JAM)
Lieke Klaverová (NED)
Roxana Gómezová (CUB)
3/3
Paula Sevillaová (ESP)
Sharlene Mawdsleyová (IRL)
Andrea Miklósová (ROU)
Martina Weilová (CHI)
Ambert Anningová (GBR)
Nickisha Pryceová (JAM)
Sydney McLaughlin-Levroneová (USA)
Bassant Hemidaová (EGY)
Trojskok žen, kvalifikace:
Shanieka Rickettsová (JAM)
Leyanis Pérezová Hernándezová (CUB)
Thea Lafondová (DMA)
Neja Filipičová (SLO)
Sharifa Davronovová (UZB)
Ivana Španovičová (SRB)
Dariya Derkachová (ITA)
Ilona Massonová (BEL)
Senni Salminenová (FIN)
Maoko Takašimaová (JPN)
Elena Andreea Talosová (ROU)
Ilionis Guillaumeová (FRA)
Jessie Madukaová (GER)
Agur Dwolová (USA)
Gabriele Santosová (BRA)
Olha Korsunová (UKR)
Dovilé Kiltyová (LTU)
Tugba Danismazová (TUR)
Jasmine Mooreová (USA)
Liadagmis Poveaová (CUB)
Yulimar Rojasová (VEN)
Ackelia Smithová (JAM)
Caroline Joyeuxová (GER)
I Li (CHN)
Anne-Suzanna Fosther-Kattaová (CMR)
Linda Suchá (CZE)
Janne Nielsenová (DEN)
Desleigh Owusuová (AUS)
Mariko Morimotová (JPN)
Diana Ana Maria Ionová (ROU)
Gabriela Petrovová (BUL)
Regiclecia Candidová (BRA)
Erika Giorgia Saraceniová (ITA)
Saly Sarrová (SEN)
Maja Askagová (SWE)
Oxana Korenevová (GRE)
800m mužů, rozběhy:
1/7
Ibrahim Chuot (QAT)
Djamel Sedjati (ALG)
Alex Ngeno Kipngetich (KEN)
Justin O'Toole (CAN)
Handal Roban (VIN)
Giovanni Lazzaro (ITA)
David Barroso (ESP)
Jared Micallef (MLT)
Kethobogile Haingura (BOT)
2/7
Samuel Chapple (NED)
Pieter Sisk (BEL)
Tom Dradriga (UGA)
Marco Arop (CAN)
Abdelati El Guesse (MAR)
Mohamed Attaoui (ESP)
Kelvin Kimtai Loti (KEN)
Tiarnan Crorken (GBR)
Musa Suliman (ART)
3/7
Hein Aung (MYA)
Ebrahim Alzofairi (KUW)
Mariano García (ESP)
Gabriel Tual (FRA)
Ben Pattison (GBR)
Moad Zahafi (MAR)
Cooper Lutkenhaus (USA)
Matthew Erickson (CAN)
Maciej Wyderka (POL)
4/7
Tyrice Taylor (JAM)
Ivan Pelizza (SUI)
Andreas Kramer (SWE)
Catalin Tecuceanu (ITA)
Bryce Hoppel (USA)
Cian McPhillips (IRL)
Alexander Stepanov (GER)
Peter Bol (AUS)
Stephen Rahuasi (SOL)
5/7
Peyton Craig (AUS)
Mohamed Ali Gouaned (ALG)
Francesco Pernici (ITA)
Mark English (IRL)
Tobias Gronstad (NOR)
Abdullahi Hassan (CAN)
Ko Očiai (JPN)
Emmanuel Wanyonyi (KEN)
Ryan Clarke (NED)
6/7
Yanis Meziane (FRA)
Luke Boyes (AUS)
Tshepiso Masalela (BOT)
Eliott Crestan (BEL)
Max Burgin (GBR)
Patryk Sieradzki (POL)
Yohannes Tefera (ETH)
Navasky Anderson (JAM)
Mohammed Dwedar (PLE)
7/7
Jakub Dudycha (CZE)
Filip Ostrowski (POL)
Eduardo Ribeiro (BRA)
Abderrahman El Assal (MAR)
Marino Bloudek (CRO)
Slimane Moula (ALG)
Nicholas Kiplangat Kebenei (KEN)
Donavan Brazier (USA)
Alex Amankwa (GHA)
Program:
12:35 800m mužů, rozběhy (Jakub Dudycha)
12:40 Trojskok žen, kvalifikace (Linda Suchá)
13:36 Skok do výšky mužů, finále (Jan Štefela)
13:40 110m překážek mužů, semifinále
14:01 Hod kladivem mužů, finále
14:07 400m žen, semifinále
14:35 400m mužů, semifinále
15:05 1500m žen, finále
15:20 110m překážek mužů, finále
Prenos
800m
Ve druhém rozběhu startuje obhájce titulu mistra světa Marco Arop z Kanady, který je spolu s Mohamedem Attaouim jasným adeptem na postup.
3skok
Leyanis Pérez Hernándezová přišla, skočila limit a může odejít. Kubánka, která letos zaznamenala nejdelší světový výkon roku, skáče 14,66 metru.
3skok
Startuje kvalifikace trojskoku. Kvalifikační limit je 14,35. O postup se pokusí bojovat Linda Suchá, která má osobák o 32 centimetrů slabší. Velkou událostí je start Yulimar Rojasové, která po operaci achilovky vynechala celou minulou sezonu a letos se také ještě nepředstavila. A vrací se až nyní v Tokiu.
800m mužů, rozběhy
1/7
1. David Barroso (ESP) 1:44,94 Q
2. Djamel Sedjati (ALG) 1:45,01 Q
3. Kethobogile Haingura (BOT) 1:45,02 Q
4. Ibrahim Chuot (QAT) 1:45,16
5. Handal Roban (VIN) 1:45,32
6. Alex Ngeno Kipngetich (KEN) 1:45,37
7. Jared Micallef (MLT) 1:46,62
8. Giovanni Lazzaro (ITA) 1:47,00
9. Justin O'Toole (CAN) 1:48,88
1/7
1. David Barroso (ESP) 1:44,94 Q
2. Djamel Sedjati (ALG) 1:45,01 Q
3. Kethobogile Haingura (BOT) 1:45,02 Q
4. Ibrahim Chuot (QAT) 1:45,16
5. Handal Roban (VIN) 1:45,32
6. Alex Ngeno Kipngetich (KEN) 1:45,37
7. Jared Micallef (MLT) 1:46,62
8. Giovanni Lazzaro (ITA) 1:47,00
9. Justin O'Toole (CAN) 1:48,88
800m
Úvodní rozběh od úvodu dělal poměrně překvapivě Handal Roban ze Svatého Vincenta. Jenže právě to jej nakonec možná odsoudilo k porážce. I když... Přímý postup vybojovali David Barroso, Djamel Sedjati a Kethobogile Haingura. Před Robana se dostal ještě Katařan Chuot a Roban je pátý s časem 1:45,32. Přinese mu odvážný styl štěstí a postup s časem?
800m
Dění na stadionu odstartují rozběhy na 800 metrů mužů. Těch bude celkem sedm a postupový klíč je jednoduchý – tři nejrychlejší a následně tři s časem.
Program odstartoval.
Mezi hlavní favority výškařského finále patří jednoznačně trio U Sang-hjok, Hamish Kerr a Oleh Doroščuk. Na jejich zaváhání ale budou číhat i další včetně Jana Štefely, který prožívá životní sezonu a letos si stanovil osobák 233 centimetrů. Pokud by se mu něco podobného podařilo zopakovat i v Tokiu, pak by se rozhodně zařadil do bojů o medaile. Dá se totiž předpokládat, že o cenných kovech se nebude rozhodovat pod 230 centimetry.
V průběhu programu se na stadionu představí také dva další čeští reprezentanti. Jakub Dudycha nastoupí k rozběhům na osmistovce a Linda Suchá se pokusí uspět v kvalifikaci trojskoku.
Co se dalších finálových disciplín týče, tak hod kladivem má jasného superfavorita v Kanaďanovi Ethanovi Katzbergovi, jehož vyzvou zejména Bence Halász a Rudy Winkler. V závodě žen na 1500 metrů je superfavoritkou Keňanka Faith Kipyegonová a o finalistech na stodesítce překážek mužů se bude teprve rozhodovat v semifinálových bězích.
V průběhu programu se na stadionu představí také dva další čeští reprezentanti. Jakub Dudycha nastoupí k rozběhům na osmistovce a Linda Suchá se pokusí uspět v kvalifikaci trojskoku.
Co se dalších finálových disciplín týče, tak hod kladivem má jasného superfavorita v Kanaďanovi Ethanovi Katzbergovi, jehož vyzvou zejména Bence Halász a Rudy Winkler. V závodě žen na 1500 metrů je superfavoritkou Keňanka Faith Kipyegonová a o finalistech na stodesítce překážek mužů se bude teprve rozhodovat v semifinálových bězích.
Program
12:35 800m mužů, rozběhy (Jakub Dudycha)
12:40 Trojskok žen, kvalifikace (Linda Suchá)
13:36 Skok do výšky mužů, finále (Jan Štefela)
13:40 110m překážek mužů, semifinále
14:01 Hod kladivem mužů, finále
14:07 400m žen, semifinále
14:35 400m mužů, semifinále
15:05 1500m žen, finále
15:20 110m překážek mužů, finále
12:35 800m mužů, rozběhy (Jakub Dudycha)
12:40 Trojskok žen, kvalifikace (Linda Suchá)
13:36 Skok do výšky mužů, finále (Jan Štefela)
13:40 110m překážek mužů, semifinále
14:01 Hod kladivem mužů, finále
14:07 400m žen, semifinále
14:35 400m mužů, semifinále
15:05 1500m žen, finále
15:20 110m překážek mužů, finále
Mistrovství světa v atletice v japonském Tokiu nabídne v úterý pouze večerní blok soutěží. Opět budou na programu kvalifikace, rozběhy či semifinále, ale zejména finálové závody. A o jeden z cenných kovů bude bojovat český výškař Jan Štefela.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:35.