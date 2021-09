ONLINE: Peter Sagan dnes na ME v cestnej cyklistike 2021 LIVE

(Na načítanie najnovších informácii potrebujete obnoviť stránku.)

ONLINE PRENOS: Peter Sagan dnes na ME v cyklistike 2021 LIVE (cyklistika, naživo, nedeľa, výsledky)

100 km: V zjazde sa dokázali spojiť dve skupiny, ale Peter Sagan v nich nefiguruje. Naopak, v pelotóne sa snaží udržať český cyklista Michael Kukrle, ktorý sa na spoločnom národnom šampionáte stal českým majstrom.

110 km: Slovenský majster má za sebou spomenutý kopec, ale zatiaľ nemáme informácie o jeho strate na hlavnú skupinu. V nej by mali byť všetci favoriti na čele s Belgičanom Remcom Evenepoelom či dvojnásobným víťazom Tour de France Tadejom Pogačarom.

115 km: Peter Sagan začína mať problémy a má drobnú stratu. Uvidíme, ako rýchlo sa mu podarí dostať na vrchol stúpania a v následnom zjazde by sa mohol vrátiť do hlavnej skupiny. Vpredu je niekoľko cyklistov, no ich náskok je minimálny.

120 km: Cyklisti stúpajú na kopec Candriai, ktorý má 5,6 kilometra s priemerným sklonom 7,1 percenta. Ide sa vo vysokom tempe, pričom aktivitou hýria najmä Francúzi a Taliani. Pelotón je poriadne preriedený, ale zatiaľ sa v ňom drží líder slovenského tímu Peter Sagan.