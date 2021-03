Van der Poel v technickom dojazde zdolal Van Aerta, Sagan o triumf nebojoval

Vítame vás pri sledovaní dnešného onlajn textového prenosu, ktorý bude venovaný 3. etape cyklistických pretekov známych pod názvom Tirreno-Adriatico. Dnes bude na programe najdlhšia 219 kilometrov dlhá etapa so štartom v meste Monticiano a cieľom v Gualdo Tadino.



Včera sme boli svedkami výbornej cyklistickej bitky! Do úniku išla šestica pretekárov, ktorá ale nevydržala do prémie. Tú získala štvorica, ktorá sa tesne pred tým utrhla. Do cieľa zostávalo pár kilometrov, keď to už-už vyzeralo, že si to rozdajú traja pretekári, tak Joãovi Almeidovi došli sily tesne pred cieľom, a tak druhú etapu ovládol jeho tímový kolega Julian Alaphilippe.



Dnes čaká pretekárov kopcovitá etapa. Prvá vrchárska prémia príde po 139 kilometroch. Rýchlostná prémia príde o 25 kilometrov neskôr.



V modrom drese je po dvoch etapách víťaz tej prvej, teda Wout van Aert. Rovnaký pretekár má aj cyklámenový dres. V zelenom drese je taktiež od úvodnej etapy rovnaký pretekár – Vincenzo Albanese. Oproti prvej etape sa zmenil po druhej držiteľ bieleho dresu. Do tretej etapy v ňom vyštartuje Pavel Sivakov.