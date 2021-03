Ukázalo sa, že jeho výpadok je vážny. Nemôžem mať prehnané očakávania, vraví Sagan

„Prišiel som o výkonnostný základ, ktorý som naberal v zime. Musím teraz zosilnieť a nájsť rytmus,“ hovoril 31-ročný pretekár tímu Bora-Hansgrohe.

„Nie som prekvapený, že v centre pozornosti sú Van der Poel a Van Aert vzhľadom na to, čo ukázali. Musím sa zlepšovať postupne, krok za krokom. Nemôžem mať prehnané očakávania.“

Vo štvrtok vypadol Sagan z pelotónu ďaleko pred cieľom. V uplynulých sezónach by mu zvlnený terén v Toskánsku pasoval a udržal by sa v skupine s favoritmi do záveru. Teraz sa ani nepokúšal udržať vyššie tempo. Do cieľa prišiel so stratou 15 minút na 133. mieste.

Na pretekoch v prvom rade dobieha tréningové kilometre.

Radosť majstra sveta

Etapové víťazstvo si vybojoval svetový šampión Julian Alaphilippe. V dúhovom drese je to jeho druhý triumf.

"Pre tím to bola ideálna situácia, keďže Joao Almeida v závere útočil. Ja som si kontroloval pozíciu na čele skupiny. Toto víťazstvo je výnimočné a mám z neho veľkú radosť. Nie je jednoduché zvíťaziť v dúhovom drese. Tím mi veril a všetci urobili skvelú prácu," tešil sa Alaphilippe.