Futbalové prestupy ONLINE: Hviezda Plzne má namierené do Serie A (6. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 6. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - utorok, 6. január
Celtic druhýkrát v sezóne priviedol rovnakého trénera
12:53 Skúsený 73-ročný Martin O'Neill sa druhýkrát v aktuálnom ročníku vracia v pozícii hlavného trénera do škótskeho Celticu Glasgow.
Tentoraz preberá severoírsky kouč taktovku po Wilfriedovi Nancym, ktorý vydržal na poste iba niečo vyše mesiaca.
Štyridsaťosemročný francúzsky kormidelník prišiel do tímu 3. decembra, keď vystriedal práve O'Neilla. Ten zastával post len dočasne od 27. októbra po konci Brendana Rodgersa. Doplatil však na neuspokojivé výsledky, keď z ôsmich zápasov dokázal vyhrať len dva.
O'Neill si tentoraz vyslúžil kontrakt do konca aktuálneho ročníka.
Plzeň predáva kanoniera za 11 miliónov
12:45 Futbalista Rafiu Durosinmi sa priblížil odchodu z Plzne. Najlepší strelec Viktorie v ligovej sezóne už dorazil do Talianska, aby sa dohodol na zmluve s Pisou.
Plzeň by za dvadsaťtriročného kanoniera z Nigérie mala inkasovať 11 miliónov eur vrátane bonusov (266 miliónov korún).
Durosinmi rokuje o prestupe do zahraničia a s Plzňou už v pondelok neodletel na sústredenie do Španielska.
Namiesto toho sa vydal do Talianska a taliansky novinár Gianluca Di Marzio na sieti X zverejnil video z hráčovho večerného príchodu na hotel.
Posledný celok Serie A za kanoniera ponúka Viktórii deväť miliónov eur (218 miliónov korún) a ďalšie dva milióny eur (48 miliónov korún) na bonusoch.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Viktorie Adolf Šádek potvrdil, že klub má na stole ponuku, ktorá spĺňa dlhodobú dohodu s hráčom, že v prípade zaujímavej ponuky zo zahraničia, ktorá by uspokojovala jeho samotného aj predstavy Viktorie, nebude mu bránené v transfere.
Nigérijský útočník mohol odísť už pred dvoma rokmi, jeho prestup do Frankfurtu ale vtedy zhatilo, že neprešiel zdravotnou prehliadkou.
Durosinmi pôsobí v Plzni tri roky. Najprv prišiel z Karvinej na hosťovanie a o pol sezóny neskôr prestúpil. Od októbra 2023 do vlaňajšieho februára nehral pre vážne zranenie kolena.
V aktuálnom ligovom ročníku má na konte sedem gólov a už po jeseni prekonal svoje sezónne maximum v českej lige. Celkovo si v českej najvyššej súťaži pripísal 26 gólov v 79 zápasoch.