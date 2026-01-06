Nedávno porazil bratislavský Slovan. Novým trénerom Chelsea sa stal Angličan

Angličan Liam Rosenior sa oficiálne stal novým trénerom futbalistov Chelsea Londýn. Po oznámení viacerých zdrojov to v utorok dopoludnia potvrdil aj klub. Podľa informácií „The Blues“ podpísal zmluvu do roku 2032.
Štyridsaťjedenročný kouč po vymenovaní uviedol: „Je to klub s jedinečným duchom a hrdou históriou získavania trofejí. Mojou úlohou je chrániť túto identitu a vytvoriť tím, ktorý odráža tieto hodnoty v každom zápase, ktorý hráme a zároveň chcem naďalej získavať trofeje.“
Rosenior doposiaľ viedol francúzsky Štrasburg, s ktorým sa predstavil v Konferenčnej lige aj na pôde Slovana Bratislava a tešil sa z víťazstva 2:1.
„Sú určité chvíle v živote, keď sa máte rozhodnúť o veciach a nemôžete povedať nie. Štrasburg je pre mňa klub, ktorý by som miloval do konca života. Ale túto príležitosť pre mňa nemôžem z mnohých dôvodov odmietnuť," rozlúčil sa s francúzskym klubom na tlačovej konferencii.
Vedenie anglického klubu FC Chelsea odvolalo z postu hlavného trénera 45-ročného Taliana Enza Marescu po nevydarených výsledkoch. Maresca mal pritom s účastníkom Premier League platný kontrakt do leta 2029.
Londýnčania sa však v uplynulých týždňoch výsledkovo trápili, v predošlých siedmich ligových zápasov dokázali naplno bodovať len raz.
V tabuľke Premier League im patrí piata pozícia, ale na vedúci Arsenal strácajú už priepastných 15 bodov. V polovici novembra pritom boli v kontakte s čelom tabuľky.
Francúzsky Štrasburg a Chcelsea vlastní rovnaká skupina, ide o konzorcium BlueCo.