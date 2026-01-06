Nevídané trénerské rošády. Celtic druhýkrát v sezóne priviedol rovnakého trénera

Skúsený 73-ročný Martin O'Neill sa druhýkrát v aktuálnom ročníku vracia v pozícii hlavného trénera do škótskeho Celticu Glasgow.
Tentoraz preberá severoírsky kouč taktovku po Wilfriedovi Nancym, ktorý vydržal na poste iba niečo vyše mesiaca.
Štyridsaťosemročný francúzsky kormidelník prišiel do tímu 3. decembra, keď vystriedal práve O'Neilla. Ten zastával post len dočasne od 27. októbra po konci Brendana Rodgersa. Doplatil však na neuspokojivé výsledky, keď z ôsmich zápasov dokázal vyhrať len dva.
O'Neill si tentoraz vyslúžil kontrakt do konca aktuálneho ročníka.
„Je to skutočná pocta a privilégium, že ma opäť požiadali viesť tím. Za týchto okolností, keď Wilfried opustil klub, je to však trochu divné. Viem, že každý chcel, aby to dopadlo inak, ale teraz sa koncentrujem na to, aby sme sa vrátili na víťaznú cestu.
Vieme, že nás čaká veľká bitka, v ktorej sa pokúsime vyhrať ligu. Nebude to jednoduché, to nie je nikdy, ale máme to vo svojich rukách. Potrebujeme každého, aby stál za nami,“ vyjadril sa staronový tréner Celticu pre oficiálnu klubovú webstránku.
Celticu patrí v tabuľke škótskej Premiership druhé miesto, spoločne s mestským rivalom Rangers majú na konte zhodne po 38 bodov a šesťbodovú stratu na vedúci Hearts.