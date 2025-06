Futbalové prestupy ONLINE: Bruno Fernandes odmietol Saudskú Arábiu, Slavia naďalej posiluje (3. jún)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehne až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, budú môcť využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

Mbeumo preferuje United

10:31 Kamerunský futbalista Bryan Mbeumo má záujem prestúpiť do Manchestru United. Klub z Old Trafford je pripravený začať rokovania s Brentfordom ohľadom transferu 25-ročného ofenzívneho hráča. Informoval o tom britský denník The Athletic.

Mbeumo má pred sebou ešte rok zmluvy, pričom Brentford má možnosť kontrakt predĺžiť o ďalších dvanásť mesiacov. Kamerunský reprezentant zažil vlani najproduktívnejšiu sezónu od svojho príchodu z francúzskeho Troyes v roku 2019. V 38 zápasoch Premier League zaznamenal 20 gólov a sedem asistencií.

Jeho výkony upútali viaceré veľké kluby vrátane Arsenalu, Newcastlu United či Tottenhamu Hotspur, no Mbeumo preferuje prestup k „červeným diablom“.