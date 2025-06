Inter Miláno stráca trénera. Inzaghi neodolal ponuke zo Saudskej Arábie

MILÁNO. Simone Inzaghi odstúpil z postu trénera futbalistov Interu Miláno. Podľa talianskych médií prijal ponuku saudskoarabského Al-Hilalu a cez víkend odletí do Rijádu.

„Klub sa lúči so Simonem Inzaghim. K tomuto rozhodnutiu došlo po vzájomnej dohode,“ uviedol v klubovom vyhlásení prezident Interu Giuseppe Marotta.

Podľa médií budú kroky bývalého talianskeho reprezentačného útočníka mieriť do Saudskej Arábie, konkrétne do Al-Hilalu. Ten mu mal ponúknuť zmluvu s ročným zárobkom 20 miliónov eur.

Denník La Gazzetta Dello Sport informoval, že sa Inzaghi so svojím novým mužstvom má už cez víkend vydať na cestu do Miami. Práve na Floride by mal zažiť debut na lavičke Al-Hilalu, ktorý sa 18. júna stretne v úvodnom zápase na MS klubov s Realom Madrid.

Inzaghi priviedol v minulej sezóne Inter k zisku scudetta, "nerazzurri" trénoval aj v roku 2023, keď prehrali vo finále Ligy majstrov s Manchestrom City.

Vysoké ambície mal aj v skončenom ročníku. Záver mu však nevyšiel, keď milánsky tím okrem prehry vo finále LM skončil aj v semifinále Talianskeho pohára po vyradení mestským rivalom AC a nezvládol ani súboj o titul v Serii A, ktorý mu „vyfúkol“ SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom.