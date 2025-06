Slavia Praha získala posilu z holandskej ligy. V mestskom derby bude čeliť svojmu bratovi

PRAHA. Český futbalový reprezentant Michal Sadílek posilnil Slaviu Praha. S úradujúcim majstrom českej ligy podpísal kontrakt do roku 2028.

Nechcem povedať, že som bol hlavnou postavou, ale bol som dôležitou súčasťou tímu a ľudia si to vážili,“ uviedol Sadílek pre oficiálny web Slavie.

Českého reprezentanta chcel klub získať už niekoľko rokov: „Nebolo to len toto prestupné obdobie, ale posledné dva mesiace boli naozaj intenzívne.

Mal som ponuky aj zo zahraničia, ale prístup Slavie bol najprofesionálnejší, všetko bolo na vysokej úrovni. Urobilo to na mňa veľký dojem a som rád, že sme to dotiahli do konca.

Slavia je v posledných rokoch najúspešnejším klubom v Česku a teším sa na moment, keď si oblečiem zošívaný dres a prvýkrát vybehnem na trávnik v Edene.“