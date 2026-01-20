Futbalové prestupy ONLINE: Inter chce obrancu City, Arsenal urobil zmenu v tíme (20. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - zima 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 20. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - utorok, 20. január
Klopp neplánuje v blízkej budúcnosti trénovať
13:25 Nemecký tréner Jürgen Klopp sa v blízkej budúcnosti neplánuje vrátiť na trénerskú lavičku. V súvislosti s ním sa v uplynulom období špekulovalo, že by mohol prevziať španielsky Real Madrid. Bývalý úspešný tréner Liverpoolu však tieto špekulácie rázne zamietol.
Klopp v súčasnosti zastáva pozíciu globálneho šéfa futbalu v spoločnosti Red Bull. „Chápem, že som schopný trénovať futbalový tím, ale to neznamená, že to musím robiť do konca života. Chcel som vyskúšať niečo nové. Red Bull mi ponúkol príležitosť nájsť si vhodnú pozíciu, ktorú sme spolu krok za krokom rozvíjali.
Inter má záujem o obrancu Manuela Akanjiho z Manchestru City
13:20 Taliansky futbalový klub Inter Miláno má záujem o obrancu Manuela Akanjiho z Manchestru City. Potenciálna dohoda sa odhaduje na 15 miliónov eur, na sociálnych sieťach to uviedol známy novinár Fabrizio Romano.
Podľa zdroja si je vedenie Interu isté svojím rozhodnutím kúpiť 30-ročného Švajčiara. Ten je momentálne v milánskom klube na hosťovaní. Dohoda platí do budúceho leta, po ňom bude môcť Inter Akanjiho odkúpiť. Do Talianska prestúpil v septembri 2025, odvtedy odohral za „nerazzurri“ 25 zápasov vo všetkých súťažiach.
Nwaneri bude hosťovať v Olympique Marseille
13:10 Anglický futbalista Ethan Nwaneri bude hosťovať v Olympique Marseille. Do Francúzska sa presunie z londýnskeho Arsenalu. Záujem o hráča pritom malo niekoľko klubov z Premier League.
Gunners sa pôvodne zdráhali povoliť Nwanerimu odchod, keďže sa pokúšajú získať trofej na štyroch frontoch, ale teraz veria, že rozvoju 18-ročného hráča by najlepšie prospelo obdobie mimo klubu.
Uviedli to viaceré anglické i francúzske médiá. V tejto sezóne nastúpil v základnej zostave Mikela Artetu iba v štyroch zápasoch a od 4. novembra iba v jednom.
Podľa zdrojov je Marseille ochotné pokryť Nwaneriho plat, ale neexistuje žiadna možnosť získať útočníka na trvalý prestup.
Nórsky stredopliar končí v Slavii a pokračuje v USA
11:30 Futbalovú Slaviu po dva a pol roku opustil Conrad Wallem. Dvadsaťpäťročný nórsky stredopoliar odišiel do amerického St. Louis, v ktorom hosťoval posledný rok. Angažmán sa teraz zmenil na trvalý prestup, uviedol český majster na svojom webe.
Wallem prišiel do Slavie v júli 2023 z nórskeho klubu Odds BK. V českej lige si pripísal 31 zápasov a strelil šesť gólov. V červeno-bielom drese odohral celkovo 47 súťažných stretnutí a zaznamenal deväť gólov.
Prvýkrát za Slaviu skóroval krátko po svojom príchode už dve minúty po nástupe na ihrisko v kvalifikačnom stretnutí o Európsku ligu. V domácej súťaži vo svojom premiérovom ročníku odohral 25 zápasov, počas ktorých zaznamenal päť gólov a rovnaký počet asistencií. Neskôr ale jeho zápasové vyťaženie kleslo, a tak pred rokom zvolil odchod do klubu zámorskej MLS.
V St. Louis získal stabilné miesto, odohral 32 zápasov, zaznamenal jeden gól a štyri asistencie. Podľa zákulisných informácií Slavia za Wallema dostane vyše dva milióny eur (približne 49 miliónov korún), čo je viac ako zhruba jeden a pol milióna eur (36 miliónov korún), ktoré za Nora pri jeho angažovaní zaplatila.