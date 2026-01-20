Úspešný nemecký tréner sa vyjadril k budúcnosti. Chcel som vyskúšať niečo nové, povedal

Nemecký tréner Jürgen Klopp sa v blízkej budúcnosti neplánuje vrátiť na trénerskú lavičku.
V súvislosti s ním sa v uplynulom období špekulovalo, že by mohol prevziať španielsky Real Madrid. Bývalý úspešný tréner Liverpoolu však tieto špekulácie rázne zamietol.
Klopp v súčasnosti zastáva pozíciu globálneho šéfa futbalu v spoločnosti Red Bull. „Chápem, že som schopný trénovať futbalový tím, ale to neznamená, že to musím robiť do konca života. Chcel som vyskúšať niečo nové. Red Bull mi ponúkol príležitosť nájsť si vhodnú pozíciu, ktorú sme spolu krok za krokom rozvíjali.
Teraz sa cítim úplne pohodlne – som spokojný tam, kde som. Nemám chuť byť nikde inde. Stretol som veľa ľudí, ktorých som predtým nepoznal, zúčastnil som sa mnohých obchodných stretnutí a dokonca som sa naučil slovnú zásobu, s ktorou som sa predtým nikdy nestretol.
Bolo to naozaj dobré obdobie. Za jeden rok som získal rovnaké skúsenosti ako predtým za päť rokov,“ citoval Kloppa denník The Athletic.