Futbalové prestupy ONLINE: Angličan mal našliapnuté do Tottenhamu, nakoniec si zvolil rivala (21. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2025
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 21. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - štvrtok, 21. august
Bournemouth získal marockého krídelníka
12:14 Anglický Bournemouth angažoval marockého krídelníka Amineho Adliho z nemeckého Bayeru Leverkusen.
Futbalista podpísal kontrakt na päť rokov, informoval klub vo štvrtok. Ide o súčasť posilňovania kádra po tom, čo mužstvo prišlo o viaceré opory.
Finančné detaily prestupu neboli zverejnené, britské médiá však uvádzajú, že Bournemouth zaplatil približne 25 miliónov libier (33,6 milióna dolárov).
Dvadsaťpäťročný Adli, narodený vo Francúzsku, je marockým reprezentantom. V tíme sa pridá k ďalším letným posilám – Benovi Gannonovi-Doakovi, Adrienovi Truffertovi, Dorde Petrovicovi a Bafode Diakitému.
Klub naopak opustili Dean Huijsen (Real Madrid), Milos Kerkez (Liverpool) a Illia Zabarnyj (Paríž St. Germain).
Adli odštartoval profesionálnu kariéru v Toulouse, v roku 2021 zamieril do Leverkusenu. V jeho drese odohral 143 zápasov, v ktorých zaznamenal 23 gólov a 25 asistencií.
S klubom sa v sezóne 2023/24 tešil z historického double – titulu v Bundeslige bez jedinej prehry a triumfu v Nemeckom pohári.
„Amine je víťaz, ktorý môže byť veľkou posilou pre náš tím. Hrával na najvyššej úrovni a jeho ambície sú totožné s našimi,“ uviedol prezident futbalových operácií Bournemouthu Tiago Pinto.
Adli sa k mužstvu pripojí pred sobotňajším domácim zápasom Premier League proti Wolverhamptonu. Bournemouth, ktorý v minulej sezóne skončil deviaty, v úvodnom kole prehral s obhajcom titulu FC Liverpool 2:4.
Eze si vybral rivala Tottenhamu
7:35 Anglický futbalový stredopoliar Eberechi Eze je údajne blízko prestupu z Crystal Palace do Arsenalu.
Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana došlo medzi hráčom a klubmi k ústnej dohode.
O anglického reprezentanta mal eminentný záujem ďalší londýnsky tím Tottenham a ešte pred pár dňami sa zdalo, že 27-ročný Eze zamieri tam.
Počas nedeľného šlágra Premier League medzi Arsenalom a Manchestrom United (1:0) však utrpel zranenie kolena Kai Havertz a „kanonieri“ ho chcú v útoku nahradiť práve Ezem.
Podľa viacerých zdrojov je ofenzívny stredopoliar naklonený ponuke Arsenalu, ktorý má Crystal Palace zaplatiť približne 60 miliónov libier.
Eze odohral za Crystal Palace celý úvodný zápas najvyššej anglickej súťaže proti Chelsea (0:0) a s tímom trénoval aj pred štvrtkovým duelom play off Konferenčnej ligy proti nórskemu Fredrikstadu.
Tréner Oliver Glasner tvrdil, že Eze aj kapitán Marc Guehi, ktorého spájajú s prestupom do Liverpoolu, večer nastúpia v základnej zostave.
„Myslím si, že pred Chelsea mnohých z vás prekvapilo, že Marc a 'Ebs' nastúpili v základnej zostave a odohrali takmer celý zápas. Väčšinu z vás prekvapí, že zajtra opäť nastúpia napriek všetkým klebetám,“ citovala Glasnera agentúra DPA.