Futbalové prestupy ONLINE: Španiel povedie Frankfurt, Traore mieri do Anglicka (28. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - zima 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 28. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - streda, 28. január
Traore sa stal novou posilou anglického West Hamu
13:35 Španielsky futbalista Adama Traore sa stal novou posilou anglického West Hamu United. Na východ Londýna sa presunul zo západu hlavného mesta, keďže od sezóny 2023/2024 pôsobil vo Fulhame.
Prestupová suma by sa mala vyšplhať na dva milióny libier. Zmluva vyprší na konci sezóny, no obsahuje aj opciu na predĺženie o ďalší rok. V drese „kladivárov“ bude krídelníka viesť Portugalčan Nuno Espirito Santo, s ktorým už spolupracoval vo Wolverhamptone. Celkovo odohral v najvyššej anglickej súťaži 262 duelov.
Traore sa vo Fulhame nevedel dostať do základnej zostavy, v tejto sezóne Premier League v nej štartoval len dvakrát. Osemnásobný španielsky reprezentant sa stal treťou zimnou posilou klubu, ktorý už angažoval útočníkov Pabla Felipeho a Tatyho Castellanosa. West Ham je v tabuľke na 17. mieste a na zabezpečenie zotrvania v súťaži mu momentálne chýba päť bodov.
Zápas proti Realu má pre Mourinha silný osobný rozmer
13:30 José Mourinho pred stredajším súbojom Ligy majstrov 2025/2026 zdôraznil, že zápas proti Realu Madrid má pre neho aj silný osobný rozmer. Tréner Benficy Lisabon sa postaví proti svojmu bývalému zverencovi Álvarovi Arbeloovi, ktorého považuje za výnimočnú osobnosť.
„Je tu jeden problém - Chivu aj Arbeloa sú moje deti. Nie sú to len moji bývalí hráči, sú pre mňa výnimoční,“ povedal Mourinho na tlačovej konferencii. „Z ľudského hľadiska, osobného pohľadu a empatie je Álvaro jeden z mojich úplných favoritov.“
Jeho nedávne vyjadrenia o prekvapení z toho, keď veľké kluby vedú neskúsení tréneri, vyvolali špekulácie, že mieria práve na Arbelou. Mourinho však tieto interpretácie rázne odmietol. „To posledné, čo by som urobil, by bolo vytvárať na neho tlak,“ vysvetľoval 63-ročný kouč. „Prajem mu, aby sa mu darilo a aby mal fantastickú kariéru ako tréner.“
Novým trénerom Frankfurtu by sa mal stať Riera
13:25 Novým trénerom futbalistov Frankfurtu by sa mal stať Albert Riera. Podľa denníka Bild ho Eintracht za 1,3 milióna eur vykúpil zo zmluvy v NK Celje. Kouč má s nemeckým celkovo podpísať kontrakt na 2,5 roka.
Riera vo Frankfurte nahradí Dina Toppmöllera, ktorý bol kvôli zlým výsledkom pred desiatimi dňami odvolaný. Bývalý obranca Liverpoolu alebo Manchestru City by mal tím Eintrachtu viesť už v sobotňajšom bundesligovom dueli s Leverkusenom.
Niekdajší španielsky reprezentant odštartoval trénerskú kariéru v Olimpiji Ľubľana, potom viedol Celje a Bordeaux, odkiaľ sa v júli 2024 vrátil do Celje. V tejto sezóne s ním prešiel do play off Konferenčnej ligy, v slovinskej najvyššej súťaži patrí tímu prvé miesto.