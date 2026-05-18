Veľký návrat na svetovom šampionáte. Ancelotti nominoval do kádra Brazílie aj Neymara

V nominácii brazílskych futbalistov na majstrovstvá sveta nechýba ani kanonier Neymar, ktorý v reprezentácii kvôli opakovaným zraneniam takmer tri roky nehral.
Tréner Carlo Ancelotti historicky najlepšieho strelca Brazílie zahrnul medzi 26 hráčov, ktorých povolal do tímu pre finálový turnaj. Výber oznámil dnes na galavečere v Riu de Janeiro.
Tridsaťštyriročný bývalý hráč Barcelony či Parížu St. Germain v brazílskom drese nehral od októbra 2023, keď v kvalifikačnom dueli s Uruguajom utrpel vážne zranenie kolena.
Po ďalších dvoch rokoch zmarených zdravotnými problémami sa Neymar vlani vrátil zo Saudskej Arábie do Santosu a teraz sa môže chystať na svoje štvrté majstrovstvá sveta.
Na šampionáte dostane šancu rozšíriť bilanciu 79 reprezentačných gólov.
"Polepšil si kondíciu, bude dôležitým hráčom šampionátu. A stále si kondíciu do prvého zápasu ešte môže vylepšiť. Má skúsenosti s týmto typom turnaja a v tíme vytvorí lepšie prostredie," povedal Ancelotti.
Samotný Neymar ešte pred zverejnením nominácie ubezpečil, že je pripravený na MS hrať a pre návrat do národného tímu urobil úplné maximum.
"Fyzicky sa cítim skvele, s každým zápasom je to lepšie. V tichosti som aj doma tvrdo pracoval a súčasne trpel, ako ma ľudia ohovárali. Ale nakoniec to dobre dopadlo," uviedol.
Pri absencii zraneného Rodryga z Realu Madrid nechýba v Ancelottiho výbere jeho tímový kolega Vinicus Júnior, mladík Endrick z Lyonu či Raphinha z Barcelony, ktorý sa vracia po problémoch so stehenným svalom.
Päťnásobní majstri sveta sa na šampionáte, ktorý od 11. júna hostí USA, Mexiko a Kanada, stretnú v C-skupine s Marokom, Škótskom a Haiti.