Futbalové prestupy ONLINE: Pogba po dopingovom treste rokuje so slávnym klubom (23. jún)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - pondelok, 23. jún

Pogba je blízko k návratu

12:30 Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Paul Pogba v nedeľu v televíznom rozhovore potvrdil, že rokuje s nemenovaným klubom o návrate na ihrisko po uplynutí dopingového trestu. Podľa viacerých zdrojov bude pôsobiť v AS Monaco.

Tridsaťdvaročný stredopoliar, ktorý pôsobil v Manchesteri United aj Juventuse Turín, sa snaží uzavrieť chaotické tri roky poznačené zraneniami, slabou formou a dopingovou aférou. Jeho štvorročný zákaz činnosti bol po odvolaní skrátený na 18 mesiacov a skončil sa v marci.

„Bolo to veľmi, veľmi ťažké,“ priznal Pogba. Dodal, že je „mentálne aj fyzicky pripravený“ na návrat a je to len otázka času. Zároveň uviedol, že sa opäť zblížil s bratom Mathiasom, ktorý bol odsúdený na rok väzenia za účasť na vydieraní Pogbu, no trest si odpykáva s elektronickým náramkom.