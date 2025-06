Trnava naberá na sile, do obrany prichádza niekdajší slovenský reprezentant

„Rokovania so Spartakom boli priame. Klub na rovinu povedal, že ma chce. Veľakrát som volal aj so športovým riaditeľom Martinom Škrtelom, čo je ďalší faktor, prečo som sa rozhodol pre Trnavu," uviedol Tomič pre klubový web Spartaka.

So Spartakom podpísal trojročný kontrakt. Za slovenský národný tím odohral šesť zápasov, z toho tri v kvalifikácii ME 2024.

V novej sezóne má veľké ambície: „Rád by som zopakoval výhru v pohári, hlavným cieľom je zahrať si skupinovú fázu Európskej, alebo Konferenčnej ligy, to by bolo úžasné. Verím, že môžeme zaútočiť aj na titul.“

Z príchodu Tomiča neskrýval radosť ani Škrtel. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo skompletizovať jeho príchod, aj keď sa to nerodilo ľahko. Nepochybujem, že Michal svojimi futbalovými aj charakterovými vlastnosťami bude prínos a určitý impulz pre klub, aj pre fanúšikov.

Je použiteľný na viacerých postoch a pomôže nám zvýšiť nie len konkurenciu, ale aj celkovú kvalitu mužstva.“