Futbalové prestupy ONLINE: Kaprálik opúšťa Žilinu, mieri do Nemecka (22. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 21. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - piatok, 22. august
DAC získal Blažeka
13:45 Slovenský futbalista Filip Blažek posilnil DAC Dunajská Streda. Dvadsaťsedemročný obranca sa upísal účastníkovi Niké ligy do roku 2027 s opciou na ďalšiu sezónu. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.
Blažek hral naposledy v Rumunsku, kde obliekal dres Rapidu Bukurešť. Predtým si vyskúšal aj angažmány v Baníku Ostrava či dánskom Bröndby Kodaň.
V najvyššej súťaži má na konte 50 stretnutí, pôsobil na rodnom Záhorí v drese Senice a Skalice. Bývalý mládežnícky reprezentant sa tak vracia opäť na Slovensko.
Dias predĺžil zmluvu s Man City
11:58 Anglický futbalový klub Manchester City sa dohodol na predĺžení spolupráce s Rubenom Diasom. Portugalský obranca podpísal zmluvu do roku 2029, kontrakt obsahuje aj opciu na ďalšiu sezónu.
Dias posilnil City v roku 2020, jeho pôvodná zmluva mala platnosť do leta 2026. Od príchodu do tímu Pepa Guardiolu nastúpil reprezentant Portugalska na viac ako 200 zápasov, dovedna získal desať trofejí.
„Som nesmierne šťastný. City je na vrchole futbalu, bojuje sa tu o trofeje a preto tu chcem byť. Ambície klubu sú rovnaké ako tie moje a to je to najlepšie, čo si môže futbalista priať,“ povedal pre klubový web 28-ročný Dias.
Víťaz ceny pre najlepšieho hráča Premier League za sezónu 2020/2021 je dôležitou súčasťou Guardiolovej defenzívy. City v súčasnosti prechádza obdobím prestavby kádra a štvorica Dias, jeho krajan Bernardo Silva, útočník Erling Haaland a stedopoliar Rodri tvorí v kádri 10-násobného anglického majstra vodcovskú skupinu.
„Zbožňujem Manchester a našich fanúšikov. Neviem si už ani len predstaviť, že by som hral niekde inde. Mojou úlohou je byť čo najväčšou oporou tímu.“
Žilina stráca oporu
10:30 Slovenský ofenzívny krídelník Adrián Kaprálik opúšťa klub MŠK Žilina.
Údajne prestupuje do nemeckého Holstein Kiel, účastníka 2. Bundesligy, za približne 2 milióny eur.
Dvadsaťtriročný hráč, ktorý je odchovancom Žiliny, odohral za klub viac než 140 zápasov, strelil 30 gólov a pridal 25 asistencií. Kaprálik reprezentoval aj Slovensko na domácich ME do 21 rokov.
Kaprálik nebude k dispozícii trénerovi Pavlovi Staňovi na sobotný zápas 5. kola Niké ligy proti FK Železiarne Podbrezová.
Jeho odchod nasleduje po predchádzajúcich prestupoch Samuela Gidiho do FC Cincinnati a Dávida Ďuriša do Rosenborgu Trondheim.