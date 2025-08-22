Kaprálik opúšťa Žilinu. Prestúpil do klubu, ktorý v predošlej sezóne hral Bundesligu

KIEL. Slovenský futbalista Adrián Kaprálik prestúpil do Holsteinu Kiel. Odchovanec Žiliny podpísal s účastníkom II. nemeckej súťaže kontrakt do júna 2029.
O prestupe 23-ročného krídelníka do klubu, v ktorom si v minulej sezóne zahral Bundesligu aj ďalší bývalý hráč Žiliny Dominik Javorček, informovali v piatok „šošoni“ na webe mskzilina.sk.
Rodák z Oravskej Jasenice prišiel do klubu v roku 2015 a postupne sa vypracoval do A-tímu, pričom absolvoval aj hosťovanie v poľskom Górniku Zabrze.
V júni patril medzi ťahúňov reprezentácie na domácich ME do 21 rokov.
Športový manažér MŠK Karol Belaník označil Kaprálikov odchod za bolestivý, no zároveň logický krok.
"Kapo svojimi parametrami lákal viaceré európske kluby, po sérii zranení sa potreboval dostať späť do formy. Prioritou bola vždy Žilina, no po hosťovaní v Poľsku ho lákalo zahraničie. Viacerým ponukám sme povedali nie, no táto z Kielu dávala zmysel jemu aj klubu," uviedol Belaník.
VIDEO: Reakcia Adriána Kaprálika na odchod z MŠK Žilina
Podľa jeho slov Žilina intenzívne pracuje na doplnení kádra.
"Rozumiem frustrácii fanúšikov, no nejde o výpredaj. Je to prirodzený dôsledok našej filozofie, ktorá spája ekonomickú udržateľnosť s ambíciami.
Naším cieľom je, aby Žilina aj naďalej hrala moderný futbal, dávala priestor vlastným hráčom a udržiavala si vysokú latku," dodal.