ONLINE: Vuelta a Espaňa, 2. etapa dnes LIVE (zvlnená - 159,6 km)

ALBA. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú druhou etapou z mesta Alba do Limone Piemonte. Meria 159,6 km a má rovinatý profil, no vyvrcholí cieľovým stúpaním druhej kategórie.
V úvodnej etape nezaváhal Jasper Philipsen, ktorý nedal súperom v hromadnom dojazde šancu.
Cyklistiku sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 2. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
24.08.2025 o 13:55
2. etapa: Alba – Limone Piemonte
Prebiehajúci
Prenos
151 km
Nikomu dalšímu se zatím urvat nepodařilo a balík jede po celé šíři vozovky. Kvartet na čele vede o půl minuty.
155 km
Z pelotonu po chvilkovém klidu nastupují další borci.
158 km
Hned od pomyslné pásky se do útoku pouští český závodník Jakub Otruba! Spolu s ním se vezou Slovinec Glivar, Němec Denz a Belgičan Slock.
Start
Začátek etapy.
Cyklisté se nyní nachází v neutrální zóně a k oficiálnímu startu chybí něco přes kilometr.
Po skvělém výkonu týmu Alpecin – Deceuninck a jejich sprintera Jaspera Philipsena, který se oblékl do červeného trikotu, peloton pokračuje i v druhé etapě Vuelty na italském území. Vydá se z Alby a po necelých 160 kilometrech bude finišovat takřka u francouzských hranic v obci Limone Piemonte. Zpestřením bude na 67. kilometru sprinterská prémie.
Etapa je takřka rovinatá až do finálního stoupání o délce 9,8 kilometru. Kopec druhé kategorie se před cílem láme do 10 procent.
Uvidíme, zda si to už v tomto kopci rozdají favorité na celkové pořadí jako Vingegaard, Ayuso, Almeida či Pidcock, nebo se předvedou dynamičtí borci typu Armiraila, Friga nebo Herrady.
Celkové pořadí po 1. etapě (červený dres):
1. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 4:09:02h
2. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech +0:04
3. Pepijn Reinderink (NED) Soudal Quick-Step
4. Orluis Aular (VEN) Movistar Team oba +0:06
5. Nicolas Vinokurov (KAZ) XDS Astana Team
6. Koen Bouwman (NED) Team Jayco AlUla oba +0:08
7. Elia Viviani (ITA) Lotto +0:10
8. Iván García Cortina (ESP) Movistar Team
9. David González (ESP) Q36.5 Pro Cycling Team
10. Bryan Coquard (FRA) Cofidis vš. +0:44
Pořadí bodovací soutěže po 1. etapě (zelený trikot):
1. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 50 bodů
2. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech 30 bodů
3. Pepijn Reinderink (NED) Soudal Quick-Step 20
4. Orluis Aular (VEN) Movistar Team 20
5. Elia Viviani (ITA) Lotto 18
Pořadí vrchařské soutěže po 1. etapě (puntíkovaný trikor):
1. Alessandro Verre (ITA) Arkéa – B&B Hotels 3 body
2. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural – Seguros RGA 2
3. Nicolas Vinokurov (KAZ) XDS Astana Team 1
Pořadí jezdců do 25 let po 1. etapě (bílý trikot):
1. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech) 4:09:06h
2. Pepijn Reinderink (NED) Soudal Quick-Step)
3. Nicolas Vinokurov (KAZ) XDS Astana Team oba +0:02
4. Guillermo Thomas Silva (ESP) Caja Rural – Seguros RGA +0:06
5. Madis Mikhels (EST) EF Education – EasyPost +0:40
Pořadí týmů po 1. etapě:
1. Q36.5 Pro Cycling Team 12:27:36h
2. Alpecin – Deceuninck
3. Movistar Team vš. stejný čas
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:55.