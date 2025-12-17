    V prvej etape Vuelty si na svoje prídu časovkári. Jedna z najťažších edícií, hovorí riaditeľ

    Fotka z podujatia Vuelta a Espaňa 2025. (Autor: TASR/AP)
    17. dec 2025
    Budúcoročná edícia cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa 2026 odštartuje časovkou v Monaku a vyvrcholí v Granade. Organizátori v stredu slávnostne predstavili trasu záverečnej Grand Tour sezóny.

    Na cyklistov čakajú štyri kopcovité, šesť horských etáp a dokopy až 58.156 metrov v stúpaniach, čo je oveľa viac, ako ponúkajú budúcoročné Giro d´Italia a Tour de France.

    Prvé dve etapy sa uskutočnia v Monaku, potom sa preteky presunú cez Francúzsko a Andorru do Španielska. „Bude to jedna z najťažších edícií v histórii,“ uviedol riaditeľ pretekov Javier Guillen.

    Kráľovská etapa je na programe v predposledný deň a cyklistov zavedie na vrchol Collado del Aguacil.

    Časovkári si prídu na svoje v úvodnej a v 18. etape, menej priestoru na výhry dostanú šprintéri. Podujatie odštartuje 22. augusta a skončí sa 13. septembra. Informovala agentúra AFP.

