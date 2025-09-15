Svetový maják v oblasti ľudských práv, hovorí vláda. Izrael označil Vueltu za hanbu Španielska

MADRID. Propalestínske protesty prinútili v nedeľu predčasne ukončiť cyklistické preteky Vuelta a España, pričom za víťaza vyhlásili dánskeho cyklistu Jonasa Vingegaarda. Polícia sa snažila potlačiť demonštrácie proti účasti izraelského tímu, no bez želaného výsledku.
Demonštranti skandujúci „neprejdú“ prevracali kovové zábrany a zablokovali trať Vuelty na viacerých miestach v Madride, zatiaľ čo polícia sa ich snažila zatlačiť mimo vozovky.
Podľa španielskej vlády boli zadržané dve osoby a zranilo sa 22 policajtov.
„Preteky sú ukončené,“ uviedol hovorca organizátorov, ktorí zároveň zrušili aj ceremoniál na pódiu. Vingegaard tak oslavoval iba na zadnom sedadle tímového auta.
Ešte predtým španielsky socialistický premiér Pedro Sánchez vyjadril „obdiv španielskemu ľudu, ktorý sa mobilizuje za spravodlivé veci ako Palestína“ prostredníctvom protestov počas pretekov.
Hanba Španielska
Izraelský minister zahraničia Gideon Saar na sociálnej sieti X označil Sáncheza a jeho vládu za „hanbu Španielska“.
„Dnes povzbudzoval demonštrantov, aby vyšli do ulíc. Propalestínska zberba počula podnecujúce odkazy – a zničila cyklistické preteky La Vuelta.“
Protesty sa sústreďovali na tím Israel-Premier Tech pre izraelské kroky v Gaze. Niektorí cyklisti minulý týždeň hrozili odstúpením po tom, čo trať demonštranti zablokovali a došlo aj k pádom.
VIDEO: Nepokoje v uliciach Madridu
Izraelská vojna proti palestínskemu islamistickému hnutiu Hamas vyvolala protesty na celom svete a zasiahla aj viaceré športové podujatia.
Sedem izraelských šachistov sa odhlásilo zo španielskeho turnaja, ktorý sa začal v piatok, potom, čo im organizátori oznámili, že nebudú môcť súťažiť pod svojou vlajkou, pričom ako dôvod uviedli konflikt v Gaze a solidaritu s Palestínčanmi.
V nedeľu bolo v Madride počas záverečnej etapy 21-dňových pretekov nasadených viac ako 1 000 policajtov – najväčší počet od čias, keď španielska metropola pred tromi rokmi hostila summit NATO.
Politické reakcie
Polícia niekoľko hodín zadržiavala stovky demonštrantov s transparentmi a palestínskymi vlajkami, zatiaľ čo cyklisti postupovali mestami a dedinami smerom k Madridu.
Keď sa jazdci blížili do metropoly, demonštranti hádzali plastové fľaše a dopravné kužele, prevracali modré bariéry a vtrhli na cestu. Policajti so štítmi a obuškami použili dymovnice, aby ich rozohnali.
Premiér Sánchez sa opakovane dostal do sporu s Izraelom kvôli vojne v Gaze, ktorú označil za genocídu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ho obvinil z antisemitizmu a genocídnych vyhrážok.
Starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida obvinil Sáncheza:
„(Je to) násilie, za ktoré nesie priamu zodpovednosť predseda vlády svojimi vyjadreniami dnes ráno, keď vyvolal protesty,“ povedal Martínez-Almeida.
„Dnes je najsmutnejší deň, odkedy som sa stal starostom tohto veľkého mesta.“
Líder krajne pravicovej strany Vox Santiago Abascal napísal: „Psychopat vyviedol svoje milície do ulíc.
Je mu jedno, čo sa deje v Gaze. Je mu jedno, čo sa deje v Španielsku. Je mu všetko jedno. Ale chce násilie v uliciach, aby si udržal moc.“
Svetový maják v oblasti ľudských práv
Je to prvýkrát, čo niektoré z cyklistických pretekov Grand Tour nemohli dokončiť záverečnú etapu pre politické protesty, odkedy bola práve Vuelta v roku 1978 prerušená baskickými separatistami v San Sebastiáne.
Ministerka zdravotníctva Mónica García uviedla, že najnovšie protesty ukázali, že Španielsko je „svetovým majákom v obrane ľudských práv“.
„Obyvatelia Madridu sa pridali k desiatkam demonštrácií po celej krajine a pokojným spôsobom zastavili záver cyklistických pretekov, ktoré nikdy nemali byť využité na bielenie genocídy,“ uviedla García na sieti Bluesky.
Takmer dvojročná izraelská kampaň proti Hamasu si podľa miestnych úradov vyžiadala vyše 64 000 obetí v Gaze. Spustil ju útok militantnej organizácie na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom podľa izraelských údajov zahynulo 1 200 ľudí a 251 osôb bolo unesených.
Konečné poradie po 21. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
72:53:57 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 1:16 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 3:11 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:41 min
5.
Matthew Riccitello
USA
Israel - Premier Tech
+ 5:55 min
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 7:23 min
Prehľad celkových víťazov od roku 2010:
2010 Vincenzo Nibali (Tal./Liquigas-Doimo)
2011 Chris Froome (V.Brit./Sky)
2012 Alberto Contador (Šp./Saxo Bank-Tinkoff Bank)
2013 Chris Horner (USA/RadioShack-Leopard)
2014 Contador (Tinkoff-Saxo)
2015 Fabio Aru (Tal./Astana)
2016 Nairo Quintana (Kol./Movistar)
2017 Froome (Sky)
2018 Simon Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott)
2019 Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma)
2020 Roglič (Jumbo-Visma)
2021 Roglič (Jumbo-Visma)
2022 Remco Evenepoel (Belg./QuickStep Alpha Vinyl)
2023 Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma)
2024 Roglič (Red Bull - Bora-hansgrohe)
2025 Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike)
Viacnásobní víťazi:
4 - Roberto Heras (Šp.), Roglič
3 - Tony Rominger (Švaj.), Contador
2 - Gustaaf Deloor (Belg.), Julián Berrendero (Šp.), Jose Manuel Fuente (Šp.), Bernard Hinault (Fr.), Pedro Delgado (Šp.), Alex Zülle (Švaj.), Froome