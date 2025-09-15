    Riaditeľ Vuelty obhajuje účasť IPT. Cyklistické autority však musia nájsť riešenie, vraví

    Propalestínske demonštrácie v Madride spôsobili ukončenie 21. etapy na Vuelta a Espaňa 2025.
    Propalestínske demonštrácie v Madride spôsobili ukončenie 21. etapy na Vuelta a Espaňa 2025. (Autor: REUTERS)
    Záverečnú nedeľnú etapu prerušili a neskôr zrušili pre veľký propalestínsky protest v Madride.

    MADRID. Organizátori cyklistických pretekov Vuelta trvajú na svojom rozhodnutí nevylúčiť jazdcov tímu Israel-Premier Tech.

    Záverečnú nedeľnú etapu zrušili pre veľký propalestínsky protest v Madride, kde mali preteky vyvrcholiť.

    Incidenty sprevádzali takmer celé trojtýždňové podujatie, v hlavnom meste sa to len potvrdilo.

    Demonštranti zvrhli bariéry a polícia podľa španielskych zdrojov zatkla dvoch ľudí, 22 sa zranilo. Na proteste sa údajne zúčastnilo približne 100.000 ľudí.

    Aktivisti jeden kilometer pred cieľom blokujú prejazd.
    Svetový maják v oblasti ľudských práv, hovorí vláda. Izrael označil Vueltu za hanbu Španielska

    Riaditeľ pretekov Javier Guillén aj napriek výzvam na vylúčenie tímu z pretekov, ktorým čelil od začiatku podujatia, trvá na svojom rozhodnutí.

    VIDEO: Nepokoje v uliciach Madridu

    „Naša pozícia bola jasná, museli sme sa riadiť pravidlami Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Tá reguluje účasť tímov na pretekoch. Chceli sme ich riadne ukončiť, to sa nám však nepodarilo.

    Po tejto Vuelte budú musieť cyklistické autority nájsť riešenia, snáď sa všetko vyrieši do štartu budúcoročnej Tour de France v Barcelone,“ citovala pondelkové vyjadrenie Guilléna agentúra AP.

    Po San Sebastiane (1992) a Bilbau (2023) bude katalánska metropola tretím španielskym mestom, kde odštartujú najprestížnejšie preteky na svete.

    Konečné poradie po 21. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    72:53:57 h

    2.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Emirates-XRG

    + 1:16 s

    3.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5 Pro Cycling

    + 3:11 min

    4.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3:41 min

    5.

    Matthew Riccitello

    USA

    Israel - Premier Tech

    + 5:55 min

    6.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 7:23 min

    Prehľad celkových víťazov od roku 2010:

    2010 Vincenzo Nibali (Tal./Liquigas-Doimo)

    2011 Chris Froome (V.Brit./Sky)

    2012 Alberto Contador (Šp./Saxo Bank-Tinkoff Bank)

    2013 Chris Horner (USA/RadioShack-Leopard)

    2014 Contador (Tinkoff-Saxo)

    2015 Fabio Aru (Tal./Astana)

    2016 Nairo Quintana (Kol./Movistar)

    2017 Froome (Sky)

    2018 Simon Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott)

    2019 Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma)

    2020 Roglič (Jumbo-Visma)

    2021 Roglič (Jumbo-Visma)

    2022 Remco Evenepoel (Belg./QuickStep Alpha Vinyl)

    2023 Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma)

    2024 Roglič (Red Bull - Bora-hansgrohe)

    2025 Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike)

    Viacnásobní víťazi:

    4 - Roberto Heras (Šp.), Roglič

    3 - Tony Rominger (Švaj.), Contador

    2 - Gustaaf Deloor (Belg.), Julián Berrendero (Šp.), Jose Manuel Fuente (Šp.), Bernard Hinault (Fr.), Pedro Delgado (Šp.), Alex Zülle (Švaj.), Froome

