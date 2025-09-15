Riaditeľ Vuelty obhajuje účasť IPT. Cyklistické autority však musia nájsť riešenie, vraví

MADRID. Organizátori cyklistických pretekov Vuelta trvajú na svojom rozhodnutí nevylúčiť jazdcov tímu Israel-Premier Tech.
Záverečnú nedeľnú etapu zrušili pre veľký propalestínsky protest v Madride, kde mali preteky vyvrcholiť.
Incidenty sprevádzali takmer celé trojtýždňové podujatie, v hlavnom meste sa to len potvrdilo.
Demonštranti zvrhli bariéry a polícia podľa španielskych zdrojov zatkla dvoch ľudí, 22 sa zranilo. Na proteste sa údajne zúčastnilo približne 100.000 ľudí.
Riaditeľ pretekov Javier Guillén aj napriek výzvam na vylúčenie tímu z pretekov, ktorým čelil od začiatku podujatia, trvá na svojom rozhodnutí.
VIDEO: Nepokoje v uliciach Madridu
„Naša pozícia bola jasná, museli sme sa riadiť pravidlami Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Tá reguluje účasť tímov na pretekoch. Chceli sme ich riadne ukončiť, to sa nám však nepodarilo.
Po tejto Vuelte budú musieť cyklistické autority nájsť riešenia, snáď sa všetko vyrieši do štartu budúcoročnej Tour de France v Barcelone,“ citovala pondelkové vyjadrenie Guilléna agentúra AP.
Po San Sebastiane (1992) a Bilbau (2023) bude katalánska metropola tretím španielskym mestom, kde odštartujú najprestížnejšie preteky na svete.
Konečné poradie po 21. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
72:53:57 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 1:16 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 3:11 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:41 min
5.
Matthew Riccitello
USA
Israel - Premier Tech
+ 5:55 min
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 7:23 min
Prehľad celkových víťazov od roku 2010:
2010 Vincenzo Nibali (Tal./Liquigas-Doimo)
2011 Chris Froome (V.Brit./Sky)
2012 Alberto Contador (Šp./Saxo Bank-Tinkoff Bank)
2013 Chris Horner (USA/RadioShack-Leopard)
2014 Contador (Tinkoff-Saxo)
2015 Fabio Aru (Tal./Astana)
2016 Nairo Quintana (Kol./Movistar)
2017 Froome (Sky)
2018 Simon Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott)
2019 Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma)
2020 Roglič (Jumbo-Visma)
2021 Roglič (Jumbo-Visma)
2022 Remco Evenepoel (Belg./QuickStep Alpha Vinyl)
2023 Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma)
2024 Roglič (Red Bull - Bora-hansgrohe)
2025 Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike)
Viacnásobní víťazi:
4 - Roberto Heras (Šp.), Roglič
3 - Tony Rominger (Švaj.), Contador
2 - Gustaaf Deloor (Belg.), Julián Berrendero (Šp.), Jose Manuel Fuente (Šp.), Bernard Hinault (Fr.), Pedro Delgado (Šp.), Alex Zülle (Švaj.), Froome