Riaditeľ Tour de France sa vyjadril k protestom na Vuelte. Označil ich ako úplne nový fenomén

BERLÍN. Riaditeľ cyklistických pretekov Tour de France Christian Prudhomme v utorok označil propalestínske protesty, ktoré narušili niekoľko etáp tohtoročnej Vuelty a vrátane záverečnej etapy v Madride, za „úplne nový fenomén“.
Počas poslednej etapy, ktorá bola zastavená viac ako 50 kilometrov pred cieľom, sa v uliciach španielskej metropoly zhromaždilo približne 100-tisíc ľudí protestujúcich proti izraelským akciám v Pásme Gazy a účasti izraelského tímu na pretekoch.
Prudhomme počas podujatia v priestoroch francúzskeho veľvyslanectva v Berlíne, ktoré sa konalo pri príležitosti vydania knihy o Tour de France, pripomenul, že cestné cyklistické preteky vždy čelili rôznym výzvam.
„V 20. rokoch minulého storočia boli jazdci Tour napádaní banditmi,“ uviedol. „Vždy to tak bolo. Túto krehkosť poznáme.“
Podľa Prudhommea však sila týchto pretekov spočíva v tom, že ľudia zvyčajne preferujú, aby neboli narušené. „Toto je nový fenomén," dodal.
Prudhomme tiež naznačil, že Tour de France by sa mohla čoskoro vrátiť do Nemecka, pričom ako potenciálny štart v roku 2030 spomenul Drážďany, kde by sa oslávilo 40. výročie zjednotenia krajiny.
„Nemecko je pre Tour dôležité všeobecne - ekonomicky aj kultúrne,“ povedal a dodal: „Nemôžete jednoducho odmietnuť nemeckú ponuku.“
Preteky Tour de France počas svojej 122-ročnej histórie odštartovali v Nemecku dovedna štyrikrát.