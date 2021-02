Adam Žampa skončil po výbornom výkone ôsmy, zvíťazil Faivre

Brzké vypadnutí na zledovatělé trati potkalo jasného vítěze prvního kola i posledních tří „obřáků“ Světového poháru Alexise Pinturaulta i několik dalších favoritů a tak se z titulu mistra světa raduje překvapivě jeho krajan Mathieu Faivre. Stříbro vybojoval domácí De Aliprandini a bronz Rakušan Schwarz. Skvělý výkon předvedl ve finále Slovák Adam Žampa, který se třetím nejrychlejším časem vyšvihl o dvanáct příček a raduje se z osmého místa. Do druhé desítky se vešel také český reprezentant Kryštof Krýzl i Žampův mladší bratr Andreas. Vůbec nejlepší jízdu druhého kola předvedl překvapivě až 29. muž dopoledního kola Stefan Hadalin, který se posunul o třináct příček. Paradoxem je, že vítězný Faivre měl v obou jízdách až čtvrtý nejrychlejší čas, přesto vítězí s výrazným náskokem 63 setin. Ode mě je to vše, hezký zbytek pátku i celý víkend!

Brzké vypadnutí na zledovatělé trati potkalo jasného vítěze prvního kola i posledních tří „obřáků“ Světového poháru Alexise Pinturaulta i několik dalších favoritů a tak se z titulu mistra světa raduje překvapivě jeho krajan Mathieu Faivre. Stříbro vybojoval domácí De Aliprandini a bronz Rakušan Schwarz. Skvělý výkon předvedl ve finále Slovák Adam Žampa, který se třetím nejrychlejším časem vyšvihl o dvanáct příček a raduje se z osmého místa. Do druhé desítky se vešel také český reprezentant Kryštof Krýzl i Žampův mladší bratr Andreas. Vůbec nejlepší jízdu druhého kola předvedl překvapivě až 29. muž dopoledního kola Stefan Hadalin, který se posunul o třináct příček. Paradoxem je, že vítězný Faivre měl v obou jízdách až čtvrtý nejrychlejší čas, přesto vítězí s výrazným náskokem 63 setin. Ode mě je to vše, hezký zbytek pátku i celý víkend!

Konečné pořadí: 1. Mathieu Faivre (FRA) 2:37,25 2. Luca De Aliprandini (ITA) +0,63 3. Marco Schwarz (AUT) +0,87 4. Filip Zubčić (CRO) +1,59 5. Loïc Meillard (SUI) +1,77 6. Žan Kranjec (SLO) +1,83 7. Stefan Luitz (GER) +1,99 8. Adam Žampa (SVK) +2,48 9. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,53 10. Roland Leitinger (AUT) +2,87 11. River Radamus (USA) +3,34 12. Riccardo Tonetti (ITA) +3,44 13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +3,84 14. Giovanni Franzoni (ITA) +3,94 15. Samu Torsti (FIN) +4,08 16.-17. Stefan Hadalin (SLO) +4,31 16.-17. Leif Nestvold-Haugen (NOR) +4,31 18. Seigo Kato (JPN) +4,33 19. Kryštof Krýzl (CZE) +4,78 20. Andreas Žampa (SVK) +5,77 21. Albert Ortega (ESP) +6,32 22. Tiziano Gravier (ARG) +7,37 23. Andrej Drukarov (LTU) +8,64 24. Albert Popov (BUL) +8,70 25. Barnabás Szöllös (ISR) +10,51 26. Willis Feasey (NZL) +12,43 27. Cristian Simari Birkner (ARG) +12,59 28. Emir Lokmić (BIH) +13,15 29. Nicolas Pirozzi (CHI) +13,98 30. Tom Verbeke (BEL) +15,13 31. Matthieu Osch (LUX) +15,25 32. Dongkwan Hong (KOR) +15,62 33. Casper Dyrbye (DEN) +17,10 34. Erjon Tola (ALB) +22,202 35. Richardson Viano (HAI) +23,23 36. Viktor Petkov (MKD) +24,34 37. Albin Tahiri (KOS) +25,91 38. Alexandru Stefanescu (ROU) +27,51 39. Demetrios Maxim (CYP) +36,48 40. Ricardo Brancal (POR) +38,07 41. Porja Savih Šemšákí (IRN) +39,26 42. Naim Fenianos (LIB) +41,00 43. Matteo Gatti (SMR) +49,71 44. Yohan Goncalves Goutt (TLS) +59,40 ... Filip Baláž (SVK) nedokončil

Konečné pořadí: 1. Mathieu Faivre (FRA) 2:37,25 2. Luca De Aliprandini (ITA) +0,63 3. Marco Schwarz (AUT) +0,87 4. Filip Zubčić (CRO) +1,59 5. Loïc Meillard (SUI) +1,77 6. Žan Kranjec (SLO) +1,83 7. Stefan Luitz (GER) +1,99 8. Adam Žampa (SVK) +2,48 9. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,53 10. Roland Leitinger (AUT) +2,87 11. River Radamus (USA) +3,34 12. Riccardo Tonetti (ITA) +3,44 13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +3,84 14. Giovanni Franzoni (ITA) +3,94 15. Samu Torsti (FIN) +4,08 16.-17. Stefan Hadalin (SLO) +4,31 16.-17. Leif Nestvold-Haugen (NOR) +4,31 18. Seigo Kato (JPN) +4,33 19. Kryštof Krýzl (CZE) +4,78 20. Andreas Žampa (SVK) +5,77 21. Albert Ortega (ESP) +6,32 22. Tiziano Gravier (ARG) +7,37 23. Andrej Drukarov (LTU) +8,64 24. Albert Popov (BUL) +8,70 25. Barnabás Szöllös (ISR) +10,51 26. Willis Feasey (NZL) +12,43 27. Cristian Simari Birkner (ARG) +12,59 28. Emir Lokmić (BIH) +13,15 29. Nicolas Pirozzi (CHI) +13,98 30. Tom Verbeke (BEL) +15,13 31. Matthieu Osch (LUX) +15,25 32. Dongkwan Hong (KOR) +15,62 33. Casper Dyrbye (DEN) +17,10 34. Erjon Tola (ALB) +22,202 35. Richardson Viano (HAI) +23,23 36. Viktor Petkov (MKD) +24,34 37. Albin Tahiri (KOS) +25,91 38. Alexandru Stefanescu (ROU) +27,51 39. Demetrios Maxim (CYP) +36,48 40. Ricardo Brancal (POR) +38,07 41. Porja Savih Šemšákí (IRN) +39,26 42. Naim Fenianos (LIB) +41,00 43. Matteo Gatti (SMR) +49,71 44. Yohan Goncalves Goutt (TLS) +59,40 ... Filip Baláž (SVK) nedokončil

Jako poslední proklouzl do druhého kola Yohann Goncalves Goutt z Východního Timoru, pro kterého je to jistě životní zážitek. Reprezentant tropického ostrova, který se nedávno odtrhl od Indonésie, dokázal udržet svou ztrátu na vítěze pod jednou minutou a může o sobě říct, že je 44. obřím slalomářem planety!

Jako poslední proklouzl do druhého kola Yohann Goncalves Goutt z Východního Timoru, pro kterého je to jistě životní zážitek. Reprezentant tropického ostrova, který se nedávno odtrhl od Indonésie, dokázal udržet svou ztrátu na vítěze pod jednou minutou a může o sobě říct, že je 44. obřím slalomářem planety!

Jako předposlední se vydal na trať Matteo Gatti ze San Marina a ten už ztratil skoro 50 vteřin, zjevně by měl vyrazit trochu pilovat techniku, až budou otevteřené sjezdovky v sousední Itálii.

Jako předposlední se vydal na trať Matteo Gatti ze San Marina a ten už ztratil skoro 50 vteřin, zjevně by měl vyrazit trochu pilovat techniku, až budou otevteřené sjezdovky v sousední Itálii.

Do dlouhé řady vyřazených jezdců se přidává také Řek Ioannis Antoniou.

Do dlouhé řady vyřazených jezdců se přidává také Řek Ioannis Antoniou.

Do cíle po několika vyřazeních dojel Dongkwan Hong z Jižní Koreje, ovšem do nejlepší třicítky se těsně o necelou půlvteřinku nevešel a uzavírá pořadí.

Do cíle po několika vyřazeních dojel Dongkwan Hong z Jižní Koreje, ovšem do nejlepší třicítky se těsně o necelou půlvteřinku nevešel a uzavírá pořadí.

Třetí slovenský lyžař Filip Baláž měl od začátku na zmrzlé sjezdovce velké potíže a do cíle nedorazil.

Třetí slovenský lyžař Filip Baláž měl od začátku na zmrzlé sjezdovce velké potíže a do cíle nedorazil.

Belgičan Tom Verbeke už nabral manko přes 15 vteřin a zatím stále od 31. místa dolů platí – co jezdec, to změna na posledním místě.

Belgičan Tom Verbeke už nabral manko přes 15 vteřin a zatím stále od 31. místa dolů platí – co jezdec, to změna na posledním místě.

Chorvat Samuel Kolega do cíle druhého kola také nedojel.

Chorvat Samuel Kolega do cíle druhého kola také nedojel.

Spodní polovinu druhého kola zahájil Bulhar Albert Popov a pořadím vzhůru se posunul jen díky řadě vypadnutí. Nicméně je to i tak solidní umístění na 24. místě s odstupem 8,7 vteřiny.

Spodní polovinu druhého kola zahájil Bulhar Albert Popov a pořadím vzhůru se posunul jen díky řadě vypadnutí. Nicméně je to i tak solidní umístění na 24. místě s odstupem 8,7 vteřiny.

Průběžné pořadí: 1. Mathieu Faivre (FRA) 2:37,25 2. Luca De Aliprandini (ITA) +0,63 3. Marco Schwarz (AUT) +0,87 4. Filip Zubčić (CRO) +1,59 5. Loïc Meillard (SUI) +1,77 6. Žan Kranjec (SLO) +1,83 7. Stefan Luitz (GER) +1,99 8. Adam Žampa (SVK) +2,48 9. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,53 10. Roland Leitinger (AUT) +2,87 11. River Radamus (USA) +3,34 12. Riccardo Tonetti (ITA) +3,44 13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +3,84 14. Giovanni Franzoni (ITA) +3,94 15. Samu Torsti (FIN) +4,08 16. Stefan Hadalin (SLO) +4,31 16. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +4,31 18. Seigo Kato (JPN) +4,33 19. Kryštof Krýzl (CZE) +4,78 20. Andreas Žampa (SVK) +5,77 21. Albert Ortega (ESP) +6,32 22. Tiziano Gravier (ARG) +7,37 23. Andrej Drukarov (LTU) +8,64

Průběžné pořadí: 1. Mathieu Faivre (FRA) 2:37,25 2. Luca De Aliprandini (ITA) +0,63 3. Marco Schwarz (AUT) +0,87 4. Filip Zubčić (CRO) +1,59 5. Loïc Meillard (SUI) +1,77 6. Žan Kranjec (SLO) +1,83 7. Stefan Luitz (GER) +1,99 8. Adam Žampa (SVK) +2,48 9. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,53 10. Roland Leitinger (AUT) +2,87 11. River Radamus (USA) +3,34 12. Riccardo Tonetti (ITA) +3,44 13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +3,84 14. Giovanni Franzoni (ITA) +3,94 15. Samu Torsti (FIN) +4,08 16. Stefan Hadalin (SLO) +4,31 16. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +4,31 18. Seigo Kato (JPN) +4,33 19. Kryštof Krýzl (CZE) +4,78 20. Andreas Žampa (SVK) +5,77 21. Albert Ortega (ESP) +6,32 22. Tiziano Gravier (ARG) +7,37 23. Andrej Drukarov (LTU) +8,64

O medailistech i dalších pořadích řekněme do 20. místa je rozhodnuto, po krátké přestávce se postupně začnou vydávat na trať slalomáři od 31. do 60. místa.

O medailistech i dalších pořadích řekněme do 20. místa je rozhodnuto, po krátké přestávce se postupně začnou vydávat na trať slalomáři od 31. do 60. místa.

Vítěz posledních tří obřích slalomů Světového poháru Alexis Pinturault ztroskotal, sotva vyjel na trať. To je šokující závěr dnešního obřího slalomu! Mistrem světa se stává jeho krajan Mathieu Faivre.

ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (2. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Vítěz posledních tří obřích slalomů Světového poháru Alexis Pinturault ztroskotal, sotva vyjel na trať. To je šokující závěr dnešního obřího slalomu! Mistrem světa se stává jeho krajan Mathieu Faivre.

1. Faivre, 2. De Aliprandini, 3. Schwarz. Takové pořadí se pokusí zbořit jasný vítěz prvního kola Pinturault. Jisté už je, že zlato poputuje do Francie.

1. Faivre, 2. De Aliprandini, 3. Schwarz. Takové pořadí se pokusí zbořit jasný vítěz prvního kola Pinturault. Jisté už je, že zlato poputuje do Francie.

Největší naděje domácí Itálie Luca De Aliprandini se vrhl do závodu po hlavě, jízda na riziko však byla doprovázena výraznými chybami, jednou se nechal málem vynést ze stopy. Ve spodní polovině se však srovnal a ztrátu nenechal dále narůstat, stačí to na druhé místo s mankem 63 setin a stupně vítězů.

ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (2. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Největší naděje domácí Itálie Luca De Aliprandini se vrhl do závodu po hlavě, jízda na riziko však byla doprovázena výraznými chybami, jednou se nechal málem vynést ze stopy. Ve spodní polovině se však srovnal a ztrátu nenechal dále narůstat, stačí to na druhé místo s mankem 63 setin a stupně vítězů.

Alexander Schmid (GER) medaili nezíská! Místo útoku na medaili končí v „hodinách“ předčasně a vůbec nebude klasifikován. Takže je to jistá medaile pro Faivrea, v očekávání jsou Schwarz a Zubčić a nahoře poslední dva muži.

Alexander Schmid (GER) medaili nezíská! Místo útoku na medaili končí v „hodinách“ předčasně a vůbec nebude klasifikován. Takže je to jistá medaile pro Faivrea, v očekávání jsou Schwarz a Zubčić a nahoře poslední dva muži.

Dvojnásobný držitel bronzu z tohoto mistrovství Loïc Meillard (SUI) nenaváže na včerejší triumf krajanky Gutové-Behraimové. Ve druhé jízdě napáchal celou řadu chyb, je to až dvanáctý nejrychlejší čas a celkově jen těsně udržel třetí místo za Schwarzem a Zubčićem.

Dvojnásobný držitel bronzu z tohoto mistrovství Loïc Meillard (SUI) nenaváže na včerejší triumf krajanky Gutové-Behraimové. Ve druhé jízdě napáchal celou řadu chyb, je to až dvanáctý nejrychlejší čas a celkově jen těsně udržel třetí místo za Schwarzem a Zubčićem.

7