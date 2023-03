Momenty extraligy: Košický šprint, Pardavý v nemilosti a kde sú produktívni Slováci?

Pozrite si Top 10 najzaujímavejších momentov základnej časti hokejovej Tipos extraligy.

1. O postupe do play out rozhodol jediný gól

Nitra a Liptovský Mikuláš. Minulú sezónu boli takmer na úplne opačných póloch tabuľky. Tento rok ich v tabuľke delil jediný gól. Oba tímy si to proti sebe rozdali vo „férovke“ v bitke o 10. miesto zaručujúce postup do play out v poslednom kole.

Liptáci pod Zoborom vyhrali 1:0. Aby dohnali stratu zo vzájomných zápasov s Corgoňmi, potrebovali vyhrať aspoň dvojgólovým rozdielom. Ešte nikdy sa v hokejovej extralige nestalo, že o bytí, či nebytí v play out, resp. play off rozhodoval jediný gól v základnej časti.