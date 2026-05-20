Žilina pokračuje v budovaní kádra. V tíme pokračujú dvaja niekdajší reprezentanti

Hokejisti Daniel Gachulinec a Miroslav Mucha si budú aj v sezóne 2026/2027 obliekať dres Žiliny.
Pre oboch bývalých slovenských reprezentantov pôjde už o tretí ročník za „vlkov“ v Tipsport lige. Klub to potvrdil na svojej oficiálnej webovej stránke.
„Sú to lokálni hráči, ktorí nám dali dôveru pred prvou extraligovou sezónou. Od prvého dňa sa stotožnili s víziou klubu aj nárokmi, ktoré kladieme na jednotlivcov i celý tím,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva František Skladaný.
Gachulinec odohral v minulej sezóne 58 zápasov, v ktorých nazbieral 19 bodov. Tridsaťdvaročný obranca bude naďalej jedným z hlavných defenzívnych pilierov tímu.
„Jedna z hlavných opôr v defenzíve a prirodzený líder. Gachulinec je príklad bojovníka, ktorý je pre tímový úspech ochotný ísť až na hranicu svojich možností,“ vyjadril sa na jeho adresu Skladaný.
Oporou bude aj útočník Mucha. Ten nastúpil v ročníku 2025/2026 do 55 duelov a strelil sedem gólov, z toho jeden v play off proti Popradu. Dvadsaťosemročný krídelník k tomu pridal 16 asistencií.
„Počas extraligových sezón bol súčasťou jednej z našich najefektívnejších formácií. Jeho hra stojí na poctivosti, fyzickej pripravenosti a dôraze v osobných súbojoch. Veríme, že bez zranení dokáže svoj potenciál v týchto oblastiach opäť posunúť,“ dodal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu.