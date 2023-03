Poprad je jedno z najväčších sklamaní sezóny, vraví Staňa. Košiciam praje finále

Košičania vtedy prehrali s posledným tímom súťaže Prešovom 2:5. Bola to ich tretia prehra v rade. Tesne pred tým nestačili doma na Nitru, ktorá zažíva jednu z najhorších sezón za posledné roky.

KOŠICE. Na víťazstvo v základnej časti a zisk pohára Dušana Pašeka hokejistami HC Košice by si ešte 14. februára vsadil len málokto.

Dôvodom mala byť prestavba kádra, kedy do tímu prišlo viacero cudzincov.

"Košice sa pomalšie rozbiehali, ale bolo len otázkou času, kým si to všetko sadne. Dokázali však vyťažiť aj zo straty formy Slovana a Zvolena, ktorí mali našliapnuté na víťazstvo v základnej časti," uviedol Staňa.

Janus sa motal v zahraničí, Košice mu sadli

Košičania vstúpia do play off z najvýhodnejšej pozície a v aktuálnej forme ako jasný favorit na boj o majstrovský titul.

"Prvé kolo vyraďovacej časti býva zradné. Nastúpia proti súperovi, ktorý bude rozohraný po kvalifikácii a nebude mať čo stratiť.

Ak by to bola aj Nitra, ktorá ide z najnižšej pozície, nebude to pre Košice jednoduché. Nitrania majú kvalitný káder a ich forma v závere sezóny graduje," varuje Staňa.