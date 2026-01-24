Koľko môžu Slováci zarobiť na ZOH? Odmenená bude zlatá medaila aj ôsme miesto

Nominácia Slovenska na zimné olympijské hry do Talianska je už známa, dostalo sa do nej dovedna 52 mien vrátane tímu 25 hokejistov.
Slováci poznajú už aj finančné odmeny, o ktoré budú od 6. do 22. februára bojovať v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na svojom webe zverejnil, že polovicu odmeny hradí výbor z vlastných zdrojov, druhá polovica bude hradená z Ministerstva cestového ruchu a športu Slovenskej republiky.
V individuálnych športoch dostanú odmeny všetci, ktorí skončia pod piatimi kruhmi do 8. priečky, v kolektívnom športe tím v prípade umiestnenia do 6. pozície.
Odmena pre zlatého olympijského medailistu v individuálnom športe ja stanovená na 60-tisíc eur, striebro je ocenené sumou 50-tisíc eur a bronz 40-tisíc eur. Za 4. miesto je to 25-tisíc eur, za piate 18-tisíc eur, za šieste 12-tisíc eur, za siedme 8-tisíc eur a za ôsme 6-tisíc eur.
"Za výkony dosiahnuté v súťaži viacčlenných družstiev, posádok a štafiet (do počtu 4) sa za každého ďalšieho športovca pripočítava k stanovenej čiastke ďalších 75 percent. Odmeny pre členov realizačných tímov (jednotlivcov, viacčlenných družstiev a kolektívov v individuálnych športoch) sú navyše a v celkovej výške maximálne 33 percent z výšky odmien športovcov.
U viacčlenných družstiev sa výška vypočítava zo základnej sumy, bez pripočítavania za ďalšieho člena," informuje SOŠV.
Slovensko má svojho zástupcu v kolektívnych športoch len v ľadovom hokeji. V tomto prípade za každého člena družstva získa tím odmenu 18-tisíc eur v prípade zlata, 16-tisíc eur u striebra a 14-tisíc pri bronze. Štvrtý stupienok prinesie 12-tisíc eur, piate 8-tisíc eur a šieste 5-tisíc eur.
"Výška odmeny družstva za umiestnenie v kolektívnych športoch je vypočítaná ako súčin odmeny za umiestnenie a počtu členov družstva stanoveného v kvalifikačných kritériách Medzinárodného olympijského výboru.
Rozdelenie takto vypočítanej čiastky medzi jednotlivých členov družstva je v kompetencii príslušného športového zväzu. Odmena pre členov realizačného tímu je navyše v celkovej výške maximálne 10 percent z odmeny družstva," dodal SOŠV.
Odmeny za úspech na ZOH 2026
Individuálne športy: 1. miesto - 60-tisíc eur, 2. miesto - 50-tisíc eur, 3. miesto - 40-tisíc eur, 4. miesto - 25-tisíc eur, 5. miesto - 18-tisíc eur, 6. miesto - 12-tisíc eur, 7. miesto - 8-tisíc eur, 8. miesto - 6-tisíc eur
Kolektívne športy: 1. miesto - 18-tisíc eur, 2. miesto - 16-tisíc eur, 3. miesto - 14-tisíc eur, 4. miesto - 12-tisíc eur, 5. miesto - 8-tisíc eur, 6. miesto - 5-tisíc eur